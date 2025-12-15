Régimen secuestra a Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública del partido de María Corina Machado

Otro integrante del partido Vente Venezuela, que lidera la Nobel de Paz, María Corina Machado fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.

La organización política denunció que en horas de la mañana de este 15 de diciembre, el coordinador de Gestión Pública, Melquiades Pulido García, fue interceptado por agentes del Sebin en Caracas.

"Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza", detalla el mensaje de alerta difundido por Voluntad Popular.

El partido además detalló que Pulido de 70 años de edad, padece de problemas de coagulación sanguínea, además fue diagnosticado con Parkinson, por lo que alertan sobre el riesgo que corre su vida.

"En Venezuela continúa la represión sistemática, sigue aumentando la cifra de presos políticos y con ella, la urgencia de actuar ante el Terrorismo de Estado contra los venezolanos".

El partido de Machado ha sido el más golpeado por el brazo represor del régimen de Maduro, entre enero y octubre de 2025 la organización política reportó el arresto de al menos 112 dirigentes.

Durante el mes de noviembre se perpetraron unos 14 arrestos contra activistas y colaboradores de Vente Venezuela.

En Venezuela hay al menos 889 "presos políticos", según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de estos casos, aunque otras organizaciones estiman más de 1.000. Defensores de derechos humanos advierten patrones sistemáticos de persecución política que incluyen "detenciones arbitrarias" y "desapariciones forzadas".