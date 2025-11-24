Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un alarmante informe sobre los feminicidios a nivel mundial y reveló que en 2024 cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella.

El reporte fue publicado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU y ONU Mujeres con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La ONU, que señaló la falta de progreso en la batalla contra el feminicidio, precisó en dicho informe que el año anterior unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares.

Además, indicó que el 60% de las mujeres asesinadas fueron víctimas de sus parejas o familiares, como padres, tíos, madres y hermanos. La cifra se contrasta con el 11% de los hombres que murieron por homicidio, quienes fueron atacados por alguien cercano, según el reporte.

El número total de feminicidios, basada en datos de 117 países, equivale a 137 mujeres asesinadas cada día, o cerca de una mujer cada 10 minutos.

De acuerdo con la ONU, los casos fueron levemente inferiores a los reportados en 2023, aunque no significa un descenso real debido a las diferencias en la disponibilidad de datos entre naciones.

"Los hogares continúan siendo el lugar más peligroso para mujeres y niñas en términos de riesgos de homicidio", puntualiza el informe.

La ONU indica que no hay ninguna región del mundo que no registre feminicidios, pero África reportó el mayor número de casos, con 22.000, una vez más.

"Los feminicidios no ocurren de manera aislada. Suelen formar parte de un ciclo de violencia que puede comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea", dijo la directora de la División de Políticas de ONU Mujeres, Sarah Hendricks, mediante un comunicado.