NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
ONU

Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Protestas por feminicidios - AFP
Protestas por feminicidios - AFP
El 60% de las mujeres asesinadas fueron víctimas de sus parejas o familiares, como padres, tíos, madres y hermanos, según el informe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un alarmante informe sobre los feminicidios a nivel mundial y reveló que en 2024 cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella.

El reporte fue publicado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU y ONU Mujeres con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

o

La ONU, que señaló la falta de progreso en la batalla contra el feminicidio, precisó en dicho informe que el año anterior unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares.

Además, indicó que el 60% de las mujeres asesinadas fueron víctimas de sus parejas o familiares, como padres, tíos, madres y hermanos. La cifra se contrasta con el 11% de los hombres que murieron por homicidio, quienes fueron atacados por alguien cercano, según el reporte.

El número total de feminicidios, basada en datos de 117 países, equivale a 137 mujeres asesinadas cada día, o cerca de una mujer cada 10 minutos.

o

De acuerdo con la ONU, los casos fueron levemente inferiores a los reportados en 2023, aunque no significa un descenso real debido a las diferencias en la disponibilidad de datos entre naciones.

"Los hogares continúan siendo el lugar más peligroso para mujeres y niñas en términos de riesgos de homicidio", puntualiza el informe.

La ONU indica que no hay ninguna región del mundo que no registre feminicidios, pero África reportó el mayor número de casos, con 22.000, una vez más.

"Los feminicidios no ocurren de manera aislada. Suelen formar parte de un ciclo de violencia que puede comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea", dijo la directora de la División de Políticas de ONU Mujeres, Sarah Hendricks, mediante un comunicado.

Temas relacionados:

ONU

Feminicidio

Mujeres

Crímenes

Feminismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Operación Lanza del Sur

"El uso de la fuerza está sobre la mesa": analista sobre lo que le espera a Venezuela desde este lunes cuando entre en vigencia nueva designación del Cartel de los Soles

Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Operación Lanza del Sur

"El uso de la fuerza está sobre la mesa": analista sobre lo que le espera a Venezuela desde este lunes cuando entre en vigencia nueva designación del Cartel de los Soles

Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

Foto: AFP
Gobierno Petro

Suspenden mantenimiento a helicóptero presidencial por inclusión de Petro en la lista Clinton; el mandatario demandará a la marca y pidió vender la aeronave

Operativo policial en Río de Janeiro (AFP)
Brasil

Experto explica todo lo que hay detrás del letal operativo policial en una favela de Río de Janeiro

Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre