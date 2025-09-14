NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

Exfuncionario de Trump revela imagen y características de un supuesto búnker de Maduro construido a más de 40 metros de profundidad

septiembre 14, 2025
Por: Luis Cifuentes
Programa: La Tarde
Marshall Billingslea hizo pública la fotografía satelital del refugio en medio del despliegue militar estadounidense.

El incesante despliegue militar estadounidense en el Caribe en contra del Cartel de los Soles se ha convertido en una amenaza para el régimen venezolano que, incluso, ha hecho un llamado a su población para alistarse y prepararse para un eventual conflicto.

Ha sido tal la preocupación del régimen de Nicolás Maduro que incluso se habría visto obligado a construir un búnker de protección en caso de una intervención estadounidense.

En las últimas horas, Marshall Billingslea, un exfuncionario de Donald Trump durante su administración de 2016 a 2020, reveló una imagen satelital de lo que sería el búnker construido por Maduro para resguardarse ante un eventual ataque de Estados Unidos.

Billingsle, quien fue Subsecretario del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y subsecretario adjunto de Defensa para Política de Negociaciones en la Oficina de Política de Seguridad Internacional del Pentágono, publicó también las características que tendría el refugio del régimen de Maduro, el cual contaría con gimnasio, conexión con el hangar presidencial, entre otros.

De acuerdo a lo descrito por el exfuncionario, el bunker estaría compuesto por:

  • Más de cinco niveles subterráneos
  • 40 metros de profundidad
  • 15,000 m2
  • Debajo del salón de llegadas presidencial
  • SALA DE ESTAR con VTC
  • Alojamiento para régimen
  • Gimnasio
  • Refrigeración
  • Cocina para 4 meses x 150 personas
  • Oxígeno para 25 días
  • Seguridad cubana
  • Se conecta al hangar del avión presidencial

Además, este búnker estaría ubicado bajo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, para facilitar una evacuación aérea.



