“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Se cumplen 40 años de uno de los episodios terroristas más sanguinarios de la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia realizada por el grupo guerrillero M-19 en un ataque que dejo más de 100 muertos.

Uno de los participantes que llevó la ofensiva contra el M-19 y que rescató a centenares de rehenes fue el excomandante de la escuela de caballería del Ejército de Colombia, Alfonso Plazas Vega, quien habló en el programa La Mañana de NTN24.

El coronel Plazas aseguró que ante lo sucedido el 6 y 7 de noviembre “no han pagado un día de cárcel los autores intelectuales de semejante atrocidad” y agregó que “están gobernando a Colombia”.

El coronel Plazas, en esa entonces comandante, explicó que todas las decisiones tomadas por parte del ejército en el 85 fueron recibidas por “instrucciones del Gobierno Nacional de la Republica de Belisario Betancur, una persona en primer lugar, civil, en segundo lugar, elegido por el voto popular de los colombianos como presidente de la República”.

Asimismo, el coronel expresó que “el país ya lo olvidó (…) el país convirtió todas estas tragedias en paisaje (..) lo que Colombia vivió fue un baño de sangre, porque estaban actuando los terroristas, ahí no hay una actuación política, no se le olvide que el planeamiento del asalto al Palacio de Justicia fue hecho en una reunión entre Pablo Escobar y los miembros del M-19”.

Plazas añadió también los nombres de los participantes del trágico hecho: “particularmente el Sr. Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro Leongómez, dicen que el coronel Cruz y algunas personas que estaban en ese planeamiento, Gustavo Petro, yo tengo la tendencia a creer que eso sea cierto, porque él en uno de los videos habla en primera persona diciendo ‘lo que planeamos’, ‘lo que pensamos’, ‘lo que calculamos’, o sea que él si sabia y hacia parte del planeamiento de esa barbarie que fue el asalto al Palacio de Justicia, lo que pasa que Petro estaba preso”.

“Burlan la justicia, engañan la justicia y el señor Gustavo Petro es el representante a la Cámara, es senador de la República, es alcalde de Bogotá, tres veces candidato a la presidencia de la República y hoy presidente de la Republica”, expresó con indignación el coronel.

De igual modo, hace énfasis en que Petro “hoy está inhabilitado para el cargo que está ejerciendo, en el año 89 se promulgo la ley 77, el señor Petro y las personas que los han promocionado y llevado a los cargos que ha ocupado, dice su artículo sexto (…) sin embargo, se pasaron por la galleta la ley y la constitución política de Colombia, tenemos un presidente ilegítimo (…)”.

Finaliza, recalcando que el presidente “hoy es el amigo de Maduro, y de Colombia salen las lanchas llenas de coca”.