Los premios que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025

La reconocida presentadora de televisión Violeta Bergonzi se convirtió este martes en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Bergonzi logró destacarse entre Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado, finalistas del reality.

Durante la final, cada concursante presentó su propuesta gastronómica con entradas, platos fuertes y postres.

Alejandra Ávila llevó un tamal tolimense, insulso y un postre con mangostino; Carolina Sabino preparó cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo; Violeta Bergonzi preparó pipián, salsa de caviar, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta y Valentina Taguado preparó un ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe.

Finalmente, el jurado destacó los platos de Violeta, lo que la convirtió en la ganadora del reto de la noche.

Tras su victoria, Violeta Bergonzi obtuvo un premio de de 200 millones de pesos y la oportunidad de poner su nombre en el trofeo de MásterChef.

VEA TAMBIÉN "Qué falta de educación": Shakira sufre incidente en medio de una de sus presentaciones en Chile o

Además, ganó un set de ollas de alta gama Royal Prestige, marca patrocinadora del programa.

“Este es un momento que divide mi vida en un antes y un después. Todo el aprendizaje en la cocina y el crecimiento personal cobraron sentido al compartirlo con mi esposo, mis hijos y mi familia, quienes me acompañaron en cada paso", dijo la ganadora.

Entre tanto, las cuatro finalistas recibieron un set de cuchillos Royal Prestige, gracias a su desempeño durante la competencia.

Cabe señalar que este año, MasterChef Celebrity 2025 contó con la participación de Mario Alberto Yepes, René Higuita, Jorge Herrera, Andrea Guzmán, Luly Bossa, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Yesenia Valencia, Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard, Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo, Rodrigo Candamil, David Sanín, Diego Gómez y Valentina Taguado.

Asimismo, esta temporada tuvo un cambio de jurados, pues la mexicana Adria Marina, quien estuvo la temporada pasada, dejó el programa y fue reemplazada por la también mexicana Belén Alonso, quien se unió a los ya conocidos Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.