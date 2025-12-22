Expectativa por rueda de prensa que darán este lunes el presidente Donald Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth

En medio de la incesante presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, este lunes se llevará a cabo una rueda de prensa en la Casa Blanca que desde ya ha generado gran expectativa.

De acuerdo a la agenda conocida en las últimas horas desde Washington, el presidente Donald Trump convocó a una rueda de prensa a las 4 y 30 de la tarde (hora local) desde la Casa Blanca para brindar un anuncio.

Lo que ha llamado la atención es la presencia de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Armada, Terence G. Emmert.

VEA TAMBIÉN China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país o

"El presidente Donald Trump hace un anuncio junto al secretario de Guerra y el secretario de Marina", se lee en la agenda pública del mandatario.

Dados los protagonistas de la comparecencia ante la prensa, se especula que el mandatario estadounidense podría realizar un eventual anuncio relacionado con el despliegue naval en el Caribe que presiona al régimen de Nicolás Maduro.

A su vez, el Departamento de Estado confirmó la presencia de su secretario, Marco Rubio.

Cabe recordar que durante el último fin de semana, Estados Unidos incautó un barco petrolero venezolano que tenía como destino China.

Esta tercera incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana o

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

Maduro calificado como ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el “control de los recursos petroleros” de la nación caribeña.