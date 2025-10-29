Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron el miércoles que concluyeron un acuerdo comercial negociado durante varios meses, tras una reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

"Llegamos a un acuerdo. Hicimos muchas cosas diferentes. Ha sido una sesión estupenda", afirmó el magnate republicano, de visita en la ciudad surcoreana de Gyeongju para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos países lograron cerrar un amplio pacto que incluye, en particular, los aranceles aduaneros sobre los automóviles y especifica los compromisos de inversión de Corea del Sur, confirmó Kim Yong-beom, asesor principal del presidente surcoreano.

Según el funcionario, el acuerdo prevé una reducción al 15% de los gravámenes que ambos países se imponen mutuamente sobre los automóviles.

También un plan de inversiones surcoreanas por valor de 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, "de los cuales 200.000 millones en efectivo y 150.000 millones para la cooperación en el sector de la construcción naval", aseguró.

"Básicamente, hemos ultimado nuestro acuerdo comercial y hemos debatido otros temas relacionados con la seguridad nacional, etc. Y creo que hemos llegado a una conclusión sobre muchos puntos muy importantes", dijo Trump durante una cena con los líderes de la APEC.

El presidente estadounidense había accedido en julio a reducir a 15% los aranceles que había impuesto sobre los productos surcoreanos, a cambio del compromiso de Seúl de invertir los 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

No obstante, se mantenían tarifas elevadas sobre los vehículos, y los dos países discrepaban constantemente sobre la estructura del compromiso de las inversiones.

Entre tanto, la Cancillería china confirmó este miércoles que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán este jueves en Corea del Sur.

Previo a su encuentro, el presidente estadounidense adelantó que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de uso de drogas en su país.

"Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China y muchos problemas serán resueltos", declaró Trump mientras se trasladaba a Corea del Sur a bordo del avión presidencial Air Force One.

"Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (...). Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo", agregó.

El encuentro de Trump y Xi es la parte más esperada de la gira asiática del gobernante estadounidense, que inició en Malasia y continuó en Japón.

Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una nueva escalada en la guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos.

A su vez, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa.

Negociadores de ambos países confirmaron haber alcanzado un "contexto" de acuerdo comercial, pero dependerá de Xi y Trump confirmar ese entendimiento.