¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Trump ya ha tomado una decisión sobre sobre Venezuela pero advirtió que no la va a revelar, aunque recientemente no descartó la posibilidad de un diálogo con Nicolás Maduro.

Maduro, por su parte, se ofreció a hablar "face to face".

¿Se abre una ventana real para una salida negociada?

Sin embargo, Washington abrió otro capítulo en la crisis y designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

¿Se abren nuevas herramientas legales para actuar? ¿Cómo influye en la presión que podría llevar a una salida de Maduro?

El análisis con expertos en Ángulo de NTN24.