Nicolás Maduro
¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?
El análisis con expertos en Ángulo de NTN24.
Trump ya ha tomado una decisión sobre sobre Venezuela pero advirtió que no la va a revelar, aunque recientemente no descartó la posibilidad de un diálogo con Nicolás Maduro.
Maduro, por su parte, se ofreció a hablar "face to face".
¿Se abre una ventana real para una salida negociada?
Sin embargo, Washington abrió otro capítulo en la crisis y designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
¿Se abren nuevas herramientas legales para actuar? ¿Cómo influye en la presión que podría llevar a una salida de Maduro?
