Miércoles, 15 de octubre de 2025
Ecuador

Experto en seguridad analiza el atentado en Ecuador con relación a la ola de violencia y la situación política actual del país: "A veces terminan mezclándose las dos"

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En diálogo con NTN24, Diego Pérez, investigador en temas de política pública de seguridad, se refirió a la situación actual del país sudamericano tras el atentado con carro bomba en Guayaquil.

Un atentado con carro bomba en Guayaquil (Ecuador) tiene consternado al país latinoamericano, que vive una de sus peores olas de violencia. El hecho, ocurrido el martes 14 de octubre, acabó con la vida de una persona e hirió a más de 30.

Aunque las autoridades adelantan investigaciones, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha señalado que detrás del atentado estarían vinculados grupos delincuenciales que buscan ocasionar caos en el país.

En entrevista con NTN24, Diego Pérez, investigador en temas de política pública de seguridad, se refirió al hecho e hizo un análisis respecto a la ola de violencia que, según dijo, afecta al país desde 2018.

“Es una oleada de violencia vinculada por una parte con las acciones del crimen organizado transnacional, pero al mismo tiempo ésta tiende a mezclarse con una serie de líneas de tensión que derivan del propio sistema político ecuatoriano”, aseguró.

En ese contexto, argumentó que existe en Ecuador “una acción perversa en la que a veces terminan mezclándose las dos”.

“Los sucesos de anoche creo que tienen que investigarse con suma claridad, con suma precisión, para identificar a los responsables, pero al mismo tiempo para evitar la transposición de las responsabilidades entre quienes protagonizan la protesta en un costado del país y quienes operan en esta vinculación con el crimen organizado transnacional”, añadió.

Respecto a la situación actual del país, que enfrenta protestas en distintas zonas, el invitado aseguró que “la escalada violenta en las provincias de la costa han estado desde el 2018 a manos de grupos de crimen organizado transnacional claramente identificados”.

“Me parece que en un momento en el que se ha trasladado buena parte de la fuerza pública a una provincia, estos podrían estar aprovechando ese vacío que queda para maximizar sus operaciones”, concluyó.

Experto en seguridad analiza el atentado en Ecuador con relación a la ola de violencia y la situación política actual del país: "A veces terminan mezclándose las dos"

