Fuerte explosión cerca de un reconocido centro comercial al norte de Guayaquil, Ecuador: gobernador de Guayas denunció “terrorismo”
Este martes se reportó una fuerte explosión cerca al centro comercial Mall del Sol, al norte de Guayaquil en Ecuador, según informaron algunos medios locales.
De acuerdo a lo informado por varios medios locales, el incidente se trató de la explosión por un carro bomba que estaba ubicado a las afueras el Hotel Sheraton, frente al Mall del Sol.
Al lugar de los hechos llegó el Cuerpo de Bomberos, y su jefe, Martín Cucalón, habría asegurado que hay dos personas heridas y un taxista muerto.
El gobernador de Guayas, Humberto Plaza afirmó que van a buscar a los responsables y las localizaran hasta “debajo de las piedras”.
“Esto no es una coincidencia, está dentro del marco de ataques armados terroristas en Ecuador. Los vamos a buscar debajo de las piedras. Van a estar presos por terrorismo”, afirmó el funcionario.
Este es el segundo carro bomba que explota en Guayaquil en menos de un mes. El primero explotó el pasado 26 de septiembre a las afueras de la Cárcel Regional de Guayaquil.