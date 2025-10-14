NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Guayaquil

Fuerte explosión cerca de un reconocido centro comercial al norte de Guayaquil, Ecuador: gobernador de Guayas denunció “terrorismo”

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión en Guayaquil | Foto: AFP
Este es el segundo carro bomba que explota en Guayaquil en menos de un mes.

Este martes se reportó una fuerte explosión cerca al centro comercial Mall del Sol, al norte de Guayaquil en Ecuador, según informaron algunos medios locales.

De acuerdo a lo informado por varios medios locales, el incidente se trató de la explosión por un carro bomba que estaba ubicado a las afueras el Hotel Sheraton, frente al Mall del Sol.

Al lugar de los hechos llegó el Cuerpo de Bomberos, y su jefe, Martín Cucalón, habría asegurado que hay dos personas heridas y un taxista muerto.

El gobernador de Guayas, Humberto Plaza afirmó que van a buscar a los responsables y las localizaran hasta “debajo de las piedras”.

“Esto no es una coincidencia, está dentro del marco de ataques armados terroristas en Ecuador. Los vamos a buscar debajo de las piedras. Van a estar presos por terrorismo”, afirmó el funcionario.

Este es el segundo carro bomba que explota en Guayaquil en menos de un mes. El primero explotó el pasado 26 de septiembre a las afueras de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

María Corina Machado/ Pedro Sánchez - Fotos EFE
Pedro Sánchez

Así fue como el presidente de España Pedro Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz; la oposición advierte presunta "complicidad e intereses"

