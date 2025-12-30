Experto explica el alcance de los drones iraníes por los que EE. UU. sancionó a empresas de Venezuela acusándolas de "proliferar armas mortales"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra diez personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, en un esfuerzo por frenar la proliferación de armas letales y drones no tripulados entre ambas naciones.

La medida se produce en medio de revelaciones sobre operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

Según informaron The New York Times y CNN, la agencia de inteligencia estadounidense habría llevado a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada.

El objetivo habría sido infraestructura vinculada al Tren de Aragua, organización catalogada como terrorista por Washington.

"No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo muertos", señalaron las fuentes, aunque confirmaron que se trató de la primera operación estadounidense conocida dentro de Venezuela.

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que Estados Unidos era responsable del ataque, aunque se negó a especificar qué fuerza lo ejecutó o cómo se llevó a cabo.

La operación marca un cambio significativo respecto a acciones previas que se limitaban a aguas internacionales. En octubre, Trump había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera indicó que las sanciones buscan exigir responsabilidades a Irán y Venezuela por su "agresivo e imprudente crecimiento de armas letales en todo el mundo".

La colaboración militar entre ambos países incluye el desarrollo de drones como el Mohajer 2 y Mohajer 6, además de la adquisición por parte de Venezuela de buques rápidos Zolfaghar y misiles antibuque de origen iraní.

Evan Ellis, académico del Centro de Estudios Estratégicos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, explicó que aunque la relación de Venezuela con Irán "no es tan estrecha como con Rusia", resulta significativa.

Desde 2006, ambos países han mantenido colaboraciones en la industria militar, llegando a contar con hasta 270 acuerdos durante el gobierno de Hugo Chávez.