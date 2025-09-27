Experto explica qué pasaría si el régimen venezolano ataca a tropas estadounidenses en el Caribe con aviones de guerra: "EE. UU. tiene plena libertad de acción"

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer nuevas imágenes de los entrenamientos militares en Puerto Rico para combatir el tráfico de drogas.

Tropas, barcos, aerodeslizadores y vehículos blindados fueron desplegados en las playas de Arroyo como una muestra de poderío militar y capacidad logística.

Desde hace varias semanas el Ejército estadounidense lleva a cabo maniobras militares en la isla del Caribe como apoyo a las tropas desplegadas en el sur del Caribe para hacerle frente al narcotráfico cuyo origen, según Estados Unidos, es Venezuela.

Asimismo, a mitad de semana y en medio de la creciente tensión con Venezuela por el despliegue militar en el Caribe, la Marina realizó el lanzamiento del misil Trident II D5 Life Extension.

De acuerdo con lo informado por la Marina de los Estados Unidos entre el 17 y 21 de septiembre se realizó cuatro lanzamientos de prueba programados de misiles Trident II D5LE no armados desde un submarino balístico clase Ohio frente a la costa este de Florida.

Mientras tanto, el mundo está expectante ante una eventual operación estadounidense en suelo venezolano.

El Dr. Lajos Szászdi León, analista de relaciones internacionales, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.