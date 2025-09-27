NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Puerto Rico

Experto explica qué pasaría si el régimen venezolano ataca a tropas estadounidenses en el Caribe con aviones de guerra: "EE. UU. tiene plena libertad de acción"

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El Dr. Lajos Szászdi León, analista de relaciones internacionales, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer nuevas imágenes de los entrenamientos militares en Puerto Rico para combatir el tráfico de drogas.

Tropas, barcos, aerodeslizadores y vehículos blindados fueron desplegados en las playas de Arroyo como una muestra de poderío militar y capacidad logística.

Desde hace varias semanas el Ejército estadounidense lleva a cabo maniobras militares en la isla del Caribe como apoyo a las tropas desplegadas en el sur del Caribe para hacerle frente al narcotráfico cuyo origen, según Estados Unidos, es Venezuela.

Asimismo, a mitad de semana y en medio de la creciente tensión con Venezuela por el despliegue militar en el Caribe, la Marina realizó el lanzamiento del misil Trident II D5 Life Extension.

De acuerdo con lo informado por la Marina de los Estados Unidos entre el 17 y 21 de septiembre se realizó cuatro lanzamientos de prueba programados de misiles Trident II D5LE no armados desde un submarino balístico clase Ohio frente a la costa este de Florida.

Mientras tanto, el mundo está expectante ante una eventual operación estadounidense en suelo venezolano.

El Dr. Lajos Szászdi León, analista de relaciones internacionales, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal - Foto EFE
Honduras

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Iván Duque - Gustavo Petro (AFP)
Iván Duque

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

