NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra se pronunció sobre despliegue de EE. UU.: "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano"

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
La Administración del presidente republicano Donald Trump viene ejecutando bombardeos contra supuestas narcolanchas desde septiembre.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se pronunció sobre el despliegue naval contra carteles de la droga y señaló que su país "apenas ha comenzado" los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre, Hegseth y la Administración del presidente republicano Donald Trump vienen ejecutando bombardeos contra supuestas narcolanchas, dejando un saldo de más de 80 personas muertas, las cuales son señaladas como narcotraficantes.

"Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

Las operaciones se encuentran envueltas en una creciente indignación por los ataques que, según los críticos, equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, las críticas escalaron por un incidente en el que las fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque de seguimiento sobre los restos de un barco que ya había sido alcanzado, matando al parecer a dos sobrevivientes.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Guerra han tratado de desvincular a Hegseth con esa orden, que muchos legisladores tildan como un posible crimen de guerra, y han culpado al almirante que supervisó directamente la operación.

"Hemos tenido una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión es fundamental", añadió Hegseth este martes.

Para llevar a cabo los ataques, el presidente Trump ordenó desplegar una serie activos militares en el Caribe, insistiendo en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, contrario a lo que dice el régimen de Venezuela que denuncia un pretexto para sacar a Nicolás Maduro del poder.

