Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Gobierno de Colombia

"Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición": Gustavo Petro cuestionó al régimen de Maduro tras quitarle el pasaporte al cardenal Porras

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
El religioso ya ha sido directamente atacado por el chavismo, tanto por Nicolás Maduro como por el considerado número dos, Diosdado Cabello, en varias ocasiones.

Este miércoles, mientras en Noruega se denunciaban los abusos que se siguen cometiendo en Venezuela durante la ceremonia del Nobel a María Corina Machado, el cardenal Baltazar Porras era víctima de un nuevo acto de represión del régimen.

Cuando pretendía salir de Venezuela para viajar a España por Colombia, las autoridades de migración le retiraron su pasaporte, según un vocero de la ONG Provea.

o

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió en su cuenta en X: "Cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España".

Cabe recordar que la práctica de retención o anulación del pasaporte es común en Venezuela por parte del régimen, que se ha incrementado luego de las elecciones presidenciales del 2024.

Tras esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales en una especie de cuestionamiento hacia la reciente acción de la dictadura chavista.

"El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel", dijo el mandatario.

"Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra", agregó.

o

Y agregó que "es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma"

"La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía", finalizó.

