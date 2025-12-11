NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Maluma

Maluma anunció el lanzamiento de su podcast ‘Las cosas como son’ para hablar de salud mental: “quiero romper esos tabús”

diciembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Maluma | Foto: EFE
Ante el anunció uno de los colegas que más ha celebrado la noticia es su compatriota J Balvin, quien en varias ocasiones ha hablado de la salud mental.

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus aficionados este jueves al anunciar el lanzamiento de su proyecto personal más importante.

El intérprete de ‘Según Quién’ anunció desde sus redes sociales que lanza su podcast ‘Las cosas como son’, en donde hablara de temas de reflexión y que no son fáciles de hablar, pero que ayudan a sanar.

En su cuenta de Instagram, el artista paisa publicó un video con la descripción: “Llevaba mucho tiempo esperando poderles contar sobre este nuevo proyecto personal ‘Las cosas como son’”.

Malua afirmo que su podcast es un “espacio en donde hablo de temas que no son fáciles, que duelen, que incomodan pero que espero ayuden a sanar a quienes estén pasando por un momento difícil”.

Según la publicación del artista, el primer episodio de su podcast, el cual hasta ahora solo tendrá una temporada, será lanzado el 13 de diciembre.

En el video, el reguetonero también comentó que el 2025 fue un año muy duro a nivel emocional para él y recordó el momento en el que su salud mental no estaba bien.

“A raíz de todo esto que yo sentí, decidí empezar un proceso de sanación. Empecé este camino de volver a mí y lo que único que me pedía mi cuerpo, mi alma y mi espíritu era volver a mí. Yo estaba loco por volver y fue un año de mucha terapia”, contó.

o

Y por ese proceso reveló que decidió “sentarme con las personas que me habían ayudado y empecé a grabar estas conversaciones y este año en la Navidad quiero regalarles eso, este es mi regalo de Navidad, esas conversaciones”.

“Vamos a lanzar un podcast, una primera temporada para hablar de eso que la gente no se atreve todos los días. Temas que son tabú y más para el tema en los hombres, en la masculinidad. Hablar de depresión y ansiedad todavía se siente como un tabú y yo quiero romper esos tabús y que la gente se abra y pueda sanar”, agregó.

El podcast de Maluma ya tiene su cuenta en Instagram, la cual ya alcanza los 30 mil seguidores en tan solo horas de creación.

La descripción de ‘Las cosas como son’ dice: “Juan Luis “Maluma”, por primera vez del otro lado. Conversaciones reales con quienes han vivido y sanado. Un espacio para sentir”.

En la publicación de Maluma, el intérprete de ‘Ginza’ comentó: “Legoooooooo que chimba” y subió el video a sus historias de Instagram con el texto: “chimba este nuevo podcast. Te amo Juan”.

Otro en comentar es el exfutbolista de la selección Colombia, Fredy Guarin, quien afirmó: “Maluma por mostrar lo real, sos ejemplo e inspiración. La salud mental es fundamental para vivir tranquilo y en paz. Un día a la vez”.

Guarin también ha hablado de los malos episodios de salud mental que tuvo en gran parte de su carrera como futbolista.

