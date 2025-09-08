NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Puerto Rico

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Expertos conversaron con Club de Prensa Washington de NTN24 sobre los ejercicios militares de EE.UU. en Puerto Rico.

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, junto con el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, llegaron a Puerto Rico para supervisar los ejercicios militares que marines estadounidenses realizan en la isla.

Para analizar este tema, José A. Delgado, corresponsal en Washington de El Nuevo Día; Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, y Cristóbal Vásquez, periodista, conversaron en el programa Club de Prensa Washington.

Delgado expresó que la llegada de los dos miembros de la administración Trump a la isla “le pone rostro a los ejercicios militares que se han estado desarrollando en Puerto Rico desde el 31 de agosto y que inicialmente se informó que eran rutinarios”.

o

“Poco a poco se ha visto que es parte del operativo de la demostración de fuerza que quiere hacer el gobierno de Donald Trump en los alrededores de Venezuela”, indicó. “De un ejercicio rutinario se ha convertido en parte de la demostración de fuerza de la administración de Trump”, añadió.

Por su parte, Manuel Aguilera estuvo de acuerdo con la postura de Delgado y reiteró que “Puerto Rico está siendo usada para una nueva demostración de fuerza de la administración Trump de advertencia a los carteles del narcotráfico en el Caribe”.

Mientras que Vásquez señaló que “este movimiento militar en Puerto Rica y en el Caribe dejan una cantidad de preguntas, más aún si la Casa Blanca no está clara al respecto”.

Temas relacionados:

Puerto Rico

Administración Trump

Secretario

Despliegue militar de Estados Unidos

Pete Hegseth

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Richard Ríos recibe elogios por la prensa de Portugal, tras su gran actuación en el juego ante el Fenerbahce - Foto: EFE
Richard Ríos

La prensa portuguesa se despacha en elogios hacia Richard Ríos tras su gran actuación en Champions League: “Uno de los mejores jugadores”

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad | Foto AFP News
Rosalía

Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Luis Díaz y Daniel Muñoz | Foto: AFP
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz dejó emotivo mensaje a Luis Díaz tras coronarse campeón de la Community Shield luego de vencer al Liverpool

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal