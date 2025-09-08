Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, junto con el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, llegaron a Puerto Rico para supervisar los ejercicios militares que marines estadounidenses realizan en la isla.

Para analizar este tema, José A. Delgado, corresponsal en Washington de El Nuevo Día; Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, y Cristóbal Vásquez, periodista, conversaron en el programa Club de Prensa Washington.

Delgado expresó que la llegada de los dos miembros de la administración Trump a la isla “le pone rostro a los ejercicios militares que se han estado desarrollando en Puerto Rico desde el 31 de agosto y que inicialmente se informó que eran rutinarios”.

“Poco a poco se ha visto que es parte del operativo de la demostración de fuerza que quiere hacer el gobierno de Donald Trump en los alrededores de Venezuela”, indicó. “De un ejercicio rutinario se ha convertido en parte de la demostración de fuerza de la administración de Trump”, añadió.

Por su parte, Manuel Aguilera estuvo de acuerdo con la postura de Delgado y reiteró que “Puerto Rico está siendo usada para una nueva demostración de fuerza de la administración Trump de advertencia a los carteles del narcotráfico en el Caribe”.

Mientras que Vásquez señaló que “este movimiento militar en Puerto Rica y en el Caribe dejan una cantidad de preguntas, más aún si la Casa Blanca no está clara al respecto”.