Lunes, 08 de septiembre de 2025
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth abordó el poderoso buque anfibio USS Iwo Jima que hace parte del despliegue norteamericano en aguas del Caribe.

Este lunes, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, abordó el poderoso buque anfibio USS Iwo Jima, que hace parte del despliegue norteamericano en aguas del Caribe.

Durante su visita, a uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe, Pete Hegseth se dirigió a los soldados con un mensaje claro de parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

"¿Cómo estamos, guerreros? Bien. Creo que esta podría ser la imagen más hermosa que he visto en mi vida. Mirando estos rostros, mirando este Caribe, en una isla flotante del poder estadounidense, en primera línea defendiendo la patria estadounidense”, inició diciendo.

“No se equivoquen. Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, agregó.

El secretario de Guerra de Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, aterrizaron en Puerto Rico, para reunirse con la gobernadora de la isla, Jenniffer González-Colón, en medio del despliegue militar en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el Presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga", señaló la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.

Apenas unos días atrás, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había llevado a cabo ejercicios militares a gran escala al sur de la isla.

Los ejercicios, ejecutados el viernes, se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

Este poderoso barco es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transportan a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Tras esta situación, trascendió que Estados Unidos ordenó el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

Esta visita a Puerto Rico, además, también ocurre pocas horas después de que el régimen de Venezuela anunciara un refuerzo de tropas en cinco estados costeros en la denominada fachada caribeña y atlántica, en medio de la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

Fotografía exterior de 'El Helicoide', edificio que controla el régimen de Maduro, considerado como "el mayor centro de tortura de Venezuela" - EFE
El Helicoide

"Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación de El Helicoide": presidente de la ONG 'Defiende Venezuela'

