Colombia es elegida por primera vez sede del Mundial de Cocteles: estas son las fechas y la ciudad que lo albergará

Colombia se prepara para recibir por primera vez la edición número 72 del World Cocktail Championship o Mundial de Cocteles, un evento internacional que se ha celebrado también en otros países como Sudáfrica, Japón, Dinamarca, China, Italia y Portugal, entre otros.

El evento es organizado por la Asociación internacional de Bármanes (IBA por sus siglas en inglés), una comunidad de asociaciones de bármanes, o 'bartenders' sin fines de lucro dedicada a compartir conocimientos e innovaciones en todo el mundo, según su propio portal.

Además de organizar anualmente el Concurso Mundial de Coctelería (WCC), también desarrollan la Competencia Mundial de Flairtending (WFC) en la que se presenta una lista de cócteles oficiales.

El WCC ya ha celebrado 71 ediciones hasta 2024 con Brasil como único representante en Sudamérica. Ahora, el campeonato llega a Colombia en una nueva edición después de varias postulaciones.

La ciudad amurallada de Cartagena ha sido escogida para ser la protagonista y reunir a más de 350 participantes internacionales en un evento que marcará un hito en la historia de Colombia y que también contará con la asistencia de más de 800 personas y la representación de 65 países de los cinco continentes, de acuerdo con un comunicado de la organización.

Del 23 al 27 de noviembre el World Cocktail Championship se reunirá en el Hotel Hilton en la reconocida ciudad caribeña. Habrá dos campeonatos para escoger al mejor barman mundial en Flair y en Estilo Clásico; conferencias con las últimas tendencias en coctelería, muestras comerciales con más de 50 marcas, degustaciones, fiesta y música en vivo.

Entre los asistentes, cabe resaltar, destacará la presencia de bármanes internacionales de países como Japón, Letonia, Uruguay, Macao, Portugal, Hungría y Alemania.

Asimismo, Colombia estará representada por los campeones nacionales Jeanpierre Rios, ganador en la categoría Clásico del Campeonato de Coctelería 2025, y Esteban Torres, campeón del Legends World Flair 2025 en la categoría Flair Bartender.

"Es un honor que refleja el crecimiento de todo un sector, la excelencia del talento nacional y el compromiso inquebrantable de instituciones como nuestra querida Asociación Colombiana de Bartenders (ACBAR), quienes con ética y dedicación han profesionalizado esta disciplina", dijo Luis Fernando Rojas, Presidente Honorario de la Asociación Colombiana de Bartenders (ACBAR) en un mensaje a la prensa.

"El mundo entero tiene una cita con el sabor en Colombia, y estamos listos para mostrarles por qué nuestra tierra es sinónimo de la mejor energía, la más calurosa bienvenida y los cócteles más exquisitos", agregó.

Durante el World Cocktail Championship 2025 se realizarán concursos para bármanes especializados en los que destacarán sus técnicas en el mundo de la coctelería y su dedicación por ofrecer los mejores tragos a los comensales.

La IBA, entretanto, fue fundada en 1951 en el Reino Unido por siete miembros de países como Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza. En la actualidad cuenta con 67 miembros de los cuales ocho son observadores.