El colombiano Neyser Villarreal fue oficializado como jugador del Cruzeiro que difundió millonaria cifra que deberá pagar equipo que busque contratarlo en el futuro

El delantero colombiano de 20 años de edad Neyser Villarreal fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador del Cruzeiro de Brasil, escuadra con la que vivirá su primera experiencia a nivel internacional y la segunda como jugador profesional, tras su paso marcado por las polémicas en el fútbol colombiano.

Por medio de sus redes sociales, el equipo brasileño le dio la bienvenida a la figura de la selección Colombia Sub-20 en la pasada Copa del Mundo que se disputó en Chile, en la que el joven atacante marcó 5 tantos.

“¡Bienvenido Neyser Villarreal! El joven delantero, que estaba en Millonarios-COL, ¡inicia oficialmente su carrera en el Cruzeiro!”, expresó el nuevo club del colombiano.

Tras superar los exámenes médicos, el joven futbolista firmó contrato por cinco años con el conjunto brasileño, por cinco años. Así lo indicó su nuevo equipo en redes sociales: “¡El contrato con el club Celeste es por cinco años!”.

Asimismo, se conoció que el valor de la cláusula que el Cruzeiro impuso para aquellos equipos que en el futuro quieran hacer uso de los servicios del tumaqueño, por quien deberán pagar una cifra superior a los 300 millones de reales, es decir, un aproximado de 56 millones de dólares, según indicó el diario Globo Esporte.

“Ahora toca concentrarnos con Cruzeiro y hacer las cosas de la mejor manera (…) Que estén tranquilos, que voy a tratar de hacer las cosas muy bien”, dijo Neyser en su arribo a Brasil hace unos días.

En su llegada hace unos días, el futbolista dejó claro que se encuentra concentrado en los nuevos desafíos que afrontará con el conjunto celeste, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

El nacido en Tumaco anhela escribir un nuevo capítulo en su historia, alejado de las polémicas que marcaron su inicio como futbolista profesional y su paso por el fútbol colombiano, donde no dejó su mejor impresión tras su paso por Millonarios.

Neyser, quien debutó como futbolista profesional con Millonarios, en el año 2023 no dejó su mejor impresión en el balompié cafetero, debido a su actitud.

Esto luego de que hiciera un en vivo con la camiseta de otro equipo del fútbol local y también por no presentarse a los entrenamientos con la escuadra embajadora luego de su participación con la selección Colombia en la Copa del Mundo Sub-20.