Sábado, 30 de agosto de 2025
Expopet 2025: Diez Años Celebrando La Vida De Los Animales De Compañía

agosto 30, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Corferias fue el escenario de la décima edición de Expopet, una de las ferias más importante de Colombia dedicada a los animales de compañía.

En esta edición participaron más de 200 marcas y emprendimientos nacionales e internacionales, que presentaron productos, servicios y tecnologías enfocadas en el bienestar animal.

Uno de los puntos más destacados fue la zona de adopciones, donde decenas de perros y gatos, en su mayoría rescatados, fueron adoptados por nuevas familias comprometidas en el bienestar de estos animales, reafirmando el compromiso social de la feria con la protección y dignificación de la vida animal.

Además, contó con actividades educativas y sociales enfocadas en el bienestar animal, incluyendo la granja interactiva, la escuela de la felicidad y exhibiciones deportivas, consolidándose como un espacio integral que combina entretenimiento, educación y compromiso con la protección de los animales.

Durante cuatro días, la conexión entre humanos y mascotas fue el centro de una experiencia llena de aprendizaje, juegos y sensibilidad.

 

Temas relacionados:

Mascotas

Perros

Gatos

Compromiso

Protección animal

Animales

