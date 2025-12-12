NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Turismo

Ciudad colombiana aparece en el top 10 en prestigioso ranking de mejores lugares para visitar en 2026

diciembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Cartagena, Colombia - Foto: EFE
El listado ubicó a una importante ciudad colombiana entre las mejores para hacer turismo en 2026.

El año 2025 está por terminar y desde ya se habla de los lugares a visitar el próximo año por los turistas de todo el mundo.

Gracias al crecimiento que ha tenido el turismo a nivel mundial, el flujo de viajeros ha tenido un avance exponencial en cada rincón del planeta.

Recientemente, un reconocido portal de turismo estableció un listado de los mejores lugares para visitar el próximo año, entre los que se destaca una conocida ciudad colombiana que es visitada por millones de turistas anualmente.

Se trata del ranking realizado por el portal Chase Travel, que intenta persuadir a los viajeros que están planeando sus vacaciones para el próximo año.

Es por eso que publicó el ranking de los 26 mejores lugares para visitar en 2026, con el protagonismo de una ciudad colombiana.

En el listado aparece la mítica y atractiva ciudad de Cartagena, ubicada al norte del país cafetero. Entre los 26 mejores lugares, la Heroica se ubica en el séptimo puesto, es decir ,dentro del top 10.

Viaje para ver un lado diferente de la costa caribeña”, dice el portal.

A su vez, destaca la llegada de nuevos cruceros a la ciudad costera, lo que podría ser una experiencia nueva para los turistas.

Con su casco antiguo del siglo XVI, que se distingue por sus muros de piedra coralina de 9 metros, sus plazas adoquinadas, su vibrante arquitectura colonial y su clima tropical durante todo el año, Cartagena ha sido durante mucho tiempo un destino excepcionalmente popular. Pero las nuevas opciones de cruceros están destinadas a transformar la forma en que los viajeros experimentan esta ciudad portuaria caribeña, animándolos a explorar más a fondo y quedarse más tiempo”, explica el sitio.

Además, recomienda que los turistas puedan también visitar otros lugares cercanos como “la colorida ciudad colonial de Santa Cruz de Mompox, el pueblo fluvial de Sitio Nuevo y la ciudad de Santa Cruz de Mompox”. y Barranquilla, una vibrante ciudad conocida por sus celebraciones de Carnaval”.

Cartagena es el segundo lugar mejor ubicado en el ranking en el que el Desierto de Atacama de Chile aparece en el segundo lugar. Además, el Valle de Guadalupe, en México, se ubica en el puesto 26.

Este es el Top 10 del ranking:

  1. Riviera Albanesa
  2. Desierto de Atacama
  3. Bahamas
  4. País Vasco
  5. Botsuana
  6. Archipiélago Ártico Canadiense
  7. Cartagena
  8. Costa Azul
  9. Dolomitas
  10. Dominica

