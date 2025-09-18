NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Corte Suprema de Justicia

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
El alto tribunal ratificó en segunda instancia el fallo emitido el pasado mes de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá a favor del expresidente colombiano.

La Corte Suprema de Justicia se manifestó frente a la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá a mediados del mes de agosto, la cual determinó dejar en libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, sentencia que fue ratificada por parte del alto tribunal.

Tras varias semanas de análisis, “La Sala de Tutelas número tres de la Sala de Casación de esta entidad, en sala mayoritaria, confirmó el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior” de la capital colombiana que “concedió libertad al expresidente”, se lee inicialmente en el informe emitido.

Según la Sala, la decisión tomada en primera instancia por parte de la juez Sandra Heredia no justifica de manera razonable y proporcional la restricción de la libertad de Álvaro Uribe Vélez.

La Sala de Casación Penal fue enfática en señalar que, aunque el juzgado enumeró un sinfín de razones que, en un inicio, “no constituyen el principio motivacional de la captura”, no se explicó de manera contundente la decisión.

“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características, no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, manifestó.

La Corte señaló que esta decisión se basa en un principio implementado desde el año 2023, en el cual se considera que, para privar de la libertad al condenado, se requieren motivaciones razonables y concisas.

Esta entidad “ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”.

Con este dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente colombiano, quien adelanta un proceso por delitos de soborno y fraude procesal al cual había sido condenado de manera inmediata a 12 años de prisión, podrá continuar su defensa en libertad y no bajo detención domiciliaria, como lo había manifestado la juez Heredia en primera instancia.

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Julio Velazco
Presos políticos en Venezuela

Julio Velazco, el voluntario del partido de María Corina Machado que se suma a la larga lista de desaparecidos en Venezuela

Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

