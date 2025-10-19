NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Nicolás Sarkozy

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará a prisión el martes para cumplir su condena de cinco años por financiación irregular

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Cuando fue hallado, el exmandatario defendió su inocencia y ante la condena dijo: “Soy inocente, una injusticia escandalosa”.

Este domingo se conoció que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entrará a prisión el martes tras ser condenado a cinco años por financiación irregular de su campaña.

El exmandatario, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado el pasado mes de septiembre a cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar a su esperado recurso.

Sarkozy fue hallado culpable de haber realizado un comploto entre 2006 y 2007 para su campaña electoral con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos.

Sin embargo, el expresidente francés fue absuelto de tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

o

Este encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.

"Hoy han sido humillados Francia y la imagen de Francia, es una injusticia increíble", añadió.

“Hoy han sido humillados Francia y la imagen de Francia, es una injusticia increíble”, añadió.

No obstante, durante el juicio, la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que el que fuera presidente de 2007 a 2012 es culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros".

Pero el proceso no permitió demostrar que "el dinero que salió de Libia" se utilizara "en última instancia" para financiar de forma oculta la victoriosa campaña electoral de 2007, precisó la magistrada.

La Fiscalía había pedido a finales de marzo siete años de prisión para Sarkozy al considerarlo el "verdadero" responsable de un pacto con el dictador libio Muamar Gadafi, muerto en 2011. El tribunal lo absolvió en cambio del cargo de corrupción.

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

