Expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará a prisión el martes para cumplir su condena de cinco años por financiación irregular

Este domingo se conoció que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entrará a prisión el martes tras ser condenado a cinco años por financiación irregular de su campaña.

El exmandatario, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado el pasado mes de septiembre a cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar a su esperado recurso.

Sarkozy fue hallado culpable de haber realizado un comploto entre 2006 y 2007 para su campaña electoral con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos.

Sin embargo, el expresidente francés fue absuelto de tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

VEA TAMBIÉN Exasesor de seguridad de Trump, John Bolton fue acusado formalmente por presunto mal manejo de información o

Este encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.

Cuando fue hallado, el exmandatario defendió su inocencia y ante la condena dijo: “Soy inocente, una injusticia escandalosa”.

“Hoy han sido humillados Francia y la imagen de Francia, es una injusticia increíble”, añadió.

No obstante, durante el juicio, la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que el que fuera presidente de 2007 a 2012 es culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros".

Pero el proceso no permitió demostrar que "el dinero que salió de Libia" se utilizara "en última instancia" para financiar de forma oculta la victoriosa campaña electoral de 2007, precisó la magistrada.

La Fiscalía había pedido a finales de marzo siete años de prisión para Sarkozy al considerarlo el "verdadero" responsable de un pacto con el dictador libio Muamar Gadafi, muerto en 2011. El tribunal lo absolvió en cambio del cargo de corrupción.