NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
John Bolton

Exasesor de seguridad de Trump, John Bolton fue acusado formalmente por presunto mal manejo de información

octubre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
John Bolton | Foto: AFP
John Bolton | Foto: AFP
Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato.

Este jueves, el exasesor de seguridad nacional del primer mandato de Donald Trump, John Bolton, fue acusado por un gran jurado federal, convirtiéndose en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas.

El diplomático, de 76 años, ha sido investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada.

Cuando se le preguntó por la acusación de Bolton, Trump les dijo a los reporteros de la Casa Blanca que Bolton era una "mala persona".

"Creo que es un mal tipo", añadió el líder republicano, quien también que “Así son las cosas”.

o

La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Trump acusara a otros dos prominentes críticos del presidente: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y posteriormente enfureció al Gobierno con la publicación de un libro muy crítico, "The Room Where it Happened".

Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo de Trump.

Ha aparecido con frecuencia en programas de noticias y en la prensa para condenar a Trump, calificándolo de "no ser apto para ser presidente".

Trump no mencionó específicamente a Bolton en una publicación en Truth Social en la que urgió a su fiscal general, Pam Bondi, a enjuiciar a sus enemigos, pero en el pasado arremetió contra Bolton y le retiró su escolta poco después de volver a la Presidencia en enero.

Bolton, crítico desde hace mucho tiempo del régimen iraní, era un halcón de la seguridad nacional y ha recibido amenazas de muerte desde Teherán.

Como parte de la investigación sobre Bolton, agentes del FBI registraron su casa en los suburbios de Maryland y su oficina en Washington en agosto.

Temas relacionados:

John Bolton

Donald Trump

Acusación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La presión de EE. UU. y la actividad de María Corina Machado buscan que los aliados de Maduro entiendan que no tienen otra opción que sublevarse": Ingacio Montes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Judicial

Ver más
Xenofobia

Arrestan a hombre armado en Miami que asegura nació "para matar venezolanos"

Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

Marcela reyes y B King - Instagram
Denuncia

Expareja del artista colombiano B King, hallado muerto en México, denunció amenazas en contra suya y de su hijo de 7 años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

Daniel Stern, uno de los ladrones de ‘Mi pobre angelito’, fue hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud

Cuatro jugadores del Once Caldas dentro del Once ideal de la Sudamericana - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Once Caldas comanda el 11 ideal de los juegos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Congreso de los Diputados de España - Foto de referencia: EFE
Congreso de los Diputados

Congreso de España hundió proyecto de ley de competencias en inmigración pactado entre PSOE y Junts

Xenofobia

Arrestan a hombre armado en Miami que asegura nació "para matar venezolanos"

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia": 'Bocha' Batista revela detalles de lo que se vivió en el entretiempo del partido de La Vinotinto ante Colombia por Eliminatorias

Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

Atlético Nacional vs Millonarios, el clásico de la fecha 13 del FPC - Fotos AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Millonarios: el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda