Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores

Este jueves 9 de abril se llevan a cabo manifestaciones ciudadanas en Caracas, Venezuela, exigiendo mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

En el marco de las movilizaciones, se han registrado altercados con fuerzas del orden del régimen que ha impedido el libre desarrollo de la jornada.

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Imágenes divulgadas en redes sociales muestran a ciudadanos enfrentándose a la Policía en Caracas, la capital.

Según se supo, las fuerzas del régimen de Delcy Rodríguez han impedido el paso de la marcha sindical hacia la zona del Palacio de Miraflores.

Cientos de trabajadores salieron a las calles de Caracas rechazando una promesa de mejoras salariales hecha por la encargada del régimen Delcy Rodríguez, al considerar que solo incluía bonos estatales y no incidía en prestaciones y otros beneficios.

"¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!", "¡Vamos hasta Miraflores!", gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones multitudinarias en Venezuela han sido escazas desde la brutal represión en las cuestionadas elecciones de 2024 que se atribuyó el hoy capturado dictador Nicolás Maduro.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero y actualmente gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de petróleo.