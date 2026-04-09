Multitudinaria marcha en varias ciudades de Venezuela: exigen al régimen salarios y pensiones dignas

Gremios sindicales y la sociedad venezolana marchan este jueves por las calles de varias ciudades de Venezuela para exigir al régimen de Delcy Rodríguez salarios y pensiones dignas.

Las movilizaciones denuncian, entre tanto, que los ingresos que actualmente reciben los ciudadanos trabajadores, así como los pensionados, no alcanzan para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar básica en Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Delcy y sus cómplices son transitorios": Juan Pablo Guanipa habla sobre la situación en Venezuela desde la captura de Maduro o

La transmisión en directo de NTN24 mostró a cientos de personas que transitaban por varias calles del país, al tiempo que rechazaban una contramarcha del régimen.

En el marco de la movilización se registraron choques en Caracas entre los manifestantes y las fuerzas del orden del régimen que ha impedido el libre desarrollo de la jornada y el paso de los manifestantes hacia la zona del Palacio de Miraflores.

Las movilizaciones se dan después de un pronunciamiento de Delcy Rodríguez en el que aseguró que planeaba aumentar el salario mínimo, lo que fue tomado como una estrategia ante una eventual campaña presidencial para unas próximas y urgentes elecciones en Venezuela.

Rodríguez señaló el miércoles que realizará un "aumento responsable" de los salarios de los trabajadores a partir del 1 de mayo, gracias a los desarrollos petroleros y mineros —propiciados por Estados Unidos— para mejorar las condiciones laborales.

El salario mínimo base en Venezuela, cabe resaltar, se mantiene en $130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar.

En febrero de 2026, la canasta alimentaria familiar en Venezuela, calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), se ubicó en aproximadamente 645,67 dólares ($251.809,75 bolívares) para una familia de cinco personas.

¿Estrategia de campaña del régimen?

El diario ABC de España reveló el miércoles que Delcy Rodríguez está planeando postularse a la presidencia de Venezuela.

La información fue publicada por el corresponsal en Caracas del diario ABC en un artículo en el que se menciona que la intención de Rodríguez, involucrada en graves casos de violaciones de derechos humanos y corrupción del régimen madurista, obedecería a "un plan de legitimarse en el poder a través de unas elecciones".

Ante un eventual escenario electoral, la encargada del régimen tendría que enfrentar a la líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

VEA TAMBIÉN Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores o

Machado, según varias encuestas realizadas recientemente, ganaría de manera arrolladora las eventuales y urgentes elecciones presidenciales de Venezuela, que, desde ya y sin conocerse la fecha, se ven empañadas por las arbitrariedades del régimen.