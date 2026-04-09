Familiares de presos políticos en Venezuela denuncian disparos en la cárcel del Rodeo 1: "Cuando ellos gritan les colocan música para distorsionar todo"

En entrevista con NTN24, Massiel Cordones, madre del sargento José Ángel Barreno, denunció junto a otras personas disparos en la cárcel del Rodeo 1, donde permanecen detenidos de manera arbitraria varios presos políticos del régimen.

Según Cordones, desde la madrugada de este jueves 9 de abril se han estado escuchando gritos en las inmediaciones del centro carcelario: “Cuando ellos gritan les colocan música para distorsionar todo (...) era que les estaban lanzando gas lacrimógenos”, señaló.

Por otro lado, dijo que alrededor de las 11 de la mañana “volvieron a gritar pidiendo auxilio”.

“Nos dijeron que llamáramos a los medios de comunicación internacionales, a la Embajada de Colombia”, añadió, asegurando que recibieron informes de “cinco colombianos heridos, uno aparentemente gravemente herido”.

Massiel Cordones denunció que la situación no es nueva y que es el “modus operandi” de las autoridades del sitio.

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“Aquí estamos dispuestos a todo y vamos a seguir luchando por ellos porque ellos son presos políticos inocentes (...) La amnistía, eso es falso, fue algo que hicieron para alargar más las cosas”, dijo.

La mujer, quien pernocta en el sitio desde hace varios meses, aseguró que la forma de neutralizar a los presos políticos al interior del sitio es mediante gases lacrimógenos y maltrato físico.

“Hacemos denuncias porque aquí los están matando lentamente, no solamente en el Rodeo 1, en las distintas cárceles en Venezuela. Hay muchos presos políticos y se están burlando de nosotros con la amnistía”, concluyó.