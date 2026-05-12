El futbolista español Sergio Ramos sorprende al mercado con compra de uno de los equipos en los que brilló en España
El reconocido periodista Fabrizio Romano informó este martes que el futbolista español Sergio Ramos compró el Sevilla, uno de los clubes más importantes del fútbol ibérico y en el que supo brillar en el inicio y final de su carrera.
“Sergio Ramos completa el proceso para comprar el Sevilla y convertirse en el nuevo propietario del club. El acuerdo está en marcha con su hermano René liderando el proceso también”, indicó el periodista.
Romano afirmó que en el marco del proceso de adquisición se están “esperando los pasos oficiales y formales con abogados antes del comunicado”.
Ramos se formó en las categorías inferiores del Sevilla, equipo con el que debutó en 2004 y con el que rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más prometedores del fútbol en España.
Los años le dieron la razón a quienes confiaron en su talento en los primeros años de su carrera. Fue fichado por el Real Madrid en 2006, equipo en el que se convirtió en un emblema, y con el que ganó múltiples campeonatos.
Con el Real Madrid, Ramos fue seis veces campeón de LaLiga de España y en cuatro oportunidades se proclamó campeón de la Champions League y del Mundial de Clubes.
A nivel de selección Ramos también cuenta con una historia dorada. Integró la absoluta desde 2005 hasta 2021. Durante esos años alzó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y fue bicampeón de la Eurocopa en 2008 y 2012.
La prestigiosa revista France Football lo incluyó en su Dream Team histórico como uno de los diez mejores defensas centrales de la historia.
A nivel individual ha sido nominado al Balón de Oro en seis ocasiones, y ostenta el récord como defensor más premiado en los onces ideales de FIFA (11) y UEFA (8).