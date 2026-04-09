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Jueves, 09 de abril de 2026
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Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El miembro de la Coalición Sindical de Trabajadores de Venezuela y uno de los organizadores de la manifestación, denunció que al menos tres personas resultaron golpeadas durante los enfrentamientos.

Venezuela experimenta una jornada de tensión luego de que trabajadores y jubilados que marchaban hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

José Paulino Patines, miembro de la Coalición Sindical de Trabajadores de Venezuela y uno de los organizadores de la manifestación, denunció que al menos tres personas resultaron golpeadas durante los enfrentamientos.

"Golpearon a la gente que vino a reclamar derechos laborales, gente que vino a reclamar sueldos, gente que no tiene agua, gente que no tiene luz", declaró Patines, quien señaló directamente a Diosdado Cabello como "el único responsable de todo esto" al haber anunciado una contramarcha que habría desencadenado la confrontación.

El sindicalista informó que "se llevaron a tres personas, les partieron la cabeza a varios venezolanos" y calificó la situación como una muestra de la democracia en "un país bizarro".

A pesar de la represión, evaluó la movilización como "exitosísima" y afirmó que "Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera" destacando que los 24 estados del país registraron protestas simultáneas.

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Las demandas de los manifestantes incluyen salarios dignos, poder adquisitivo, acceso a servicios básicos como agua y luz, la liberación de aproximadamente 600 presos políticos y militares, y atención a los 8 millones de venezolanos que han emigrado.

"Que queremos que regresen a su país a hacer sus vidas, a hacer política, pero sobre todo a reconstruir un país", expresó.

Respecto al anuncio de Delcy Rodríguez de un aumento salarial para el primero de mayo, sin especificar porcentajes ni montos, el sindicalista lo calificó como "una burla" y acusó a las autoridades de "ganar tiempo" mientras mantienen al pueblo en condiciones precarias.

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