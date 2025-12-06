NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Selección Colombia

Definidas las ciudades y horarios de los partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: en dos sedes no hay visa para colombianos

diciembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: AFP
Foto de referencia: AFP
Durante una ceremonia en Washington DC, la FIFA anunció los horarios y sedes de los partidos de fase de grupos de la Copa Mundo.

La selección Colombia conoció este viernes el grupo que conformará en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones.

A los dirigidos por Néstor Lorenzo les correspondió el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y la llave del repechaje que saldrá entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Esta última selección que accederá a esa zona se conocerá en la fecha de la FIFA de marzo de 2026.

En los últimos minutos, durante una ceremonia en Washington DC, la FIFA anunció los horarios y sedes de los partidos de fase de grupos de la Copa Mundo.

Colombia debutará el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán; las sede será la Ciudad de México, en el histórico Estadio Azteca, un verdadero coliseo del fútbol mundial que ha sido sede de jugadores como Pelé y Diego Maradona en dos emocionantes finales de la Copa del Mundo.

Este juego será a las 22:00 (hora ET).

El segundo partido de los cafeteros será contra el rival que salga entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica y se jugará en Guadalajara, México, en uno de los escenarios más llamativos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Construido en terreno elevado y con un diseño esférico, este coloso sorprende tanto desde adentro como desde afuera.

Este juego será el 23 de junio a las 22:00 (hora ET).

El tercer juego y el más llamativo de la fase de grupos de Colombia será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en una de las sedes más conocidas del certamen: El Miami Stadium.

Este estadio es la sede de los Miami Dolphins, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el torneo de tenis Miami Open y la Universidad de Miami.

El partido será el 27 de junio desde las 19:30 (hora ET).

