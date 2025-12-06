Definidas las ciudades y horarios de los partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: en dos sedes no hay visa para colombianos
La selección Colombia conoció este viernes el grupo que conformará en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones.
A los dirigidos por Néstor Lorenzo les correspondió el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y la llave del repechaje que saldrá entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Esta última selección que accederá a esa zona se conocerá en la fecha de la FIFA de marzo de 2026.
En los últimos minutos, durante una ceremonia en Washington DC, la FIFA anunció los horarios y sedes de los partidos de fase de grupos de la Copa Mundo.
Colombia debutará el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán; las sede será la Ciudad de México, en el histórico Estadio Azteca, un verdadero coliseo del fútbol mundial que ha sido sede de jugadores como Pelé y Diego Maradona en dos emocionantes finales de la Copa del Mundo.
Este juego será a las 22:00 (hora ET).
El segundo partido de los cafeteros será contra el rival que salga entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica y se jugará en Guadalajara, México, en uno de los escenarios más llamativos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Construido en terreno elevado y con un diseño esférico, este coloso sorprende tanto desde adentro como desde afuera.
Este juego será el 23 de junio a las 22:00 (hora ET).
El tercer juego y el más llamativo de la fase de grupos de Colombia será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en una de las sedes más conocidas del certamen: El Miami Stadium.
Este estadio es la sede de los Miami Dolphins, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el torneo de tenis Miami Open y la Universidad de Miami.
El partido será el 27 de junio desde las 19:30 (hora ET).