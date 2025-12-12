NTN24
Dispositivos de Starlink de Elon Musk podrían empezar a operar en este país tras decisión del Ministerio de Comunicaciones

diciembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El territorio había rechazado a inicios de año una afirmación de Musk acerca de que su empresa no podía operar allí porque él proviene de una raza distinta.

Varios dispositivos de Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, podrían empezar a operar en un nuevo país tras decisión de su Gobierno.

Se trata de Sudáfrica, cuyas normas sobre los requisitos de propiedad local para su población se verán modificadas tras una directiva del ministro de telecomunicaciones, lo que podría allanar el camino para que las empresas de internet satelital, incluida Starlink, operen en el país.

o

La empresa matriz de Starlink, SpaceX, escribió a la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) el año pasado diciendo que las leyes locales de participación accionaria eran una barrera importante y que debería haber repensado el requisito de propiedad del 30% para los licenciatarios.

La Ley de Comunicaciones Electrónicas de Sudáfrica exige que los licenciatarios de comunicaciones de propiedad extranjera vendan el 30% del capital de sus filiales locales a grupos históricamente desfavorecidos, una disposición criticada por Starlink y otras empresas.

En su directriz política publicada en el boletín oficial el viernes, el ministro de Comunicaciones, Solly Malatsi, dijo que los llamados programas de inversión "equivalentes a acciones" en el sector deberían contar para los objetivos de empoderamiento.

o

Los cambios de política, entretanto, permitirán a las empresas de comunicaciones, incluida Starlink, eludir el requisito de capital del 30% y, en su lugar, reconocer inversiones en aspectos como infraestructura digital.

"La orientación política final refuerza la necesidad de paridad regulatoria. No favorece a ninguna entidad, no elude la Ley de Comunicaciones Electrónicas ni debilita la transformación", afirmó Malatsi.

"Esta alineación ayudará a atraer más inversiones, apoyar una transformación significativa y mejorar la vida de los sudafricanos, especialmente de aquellos en comunidades rurales y marginadas que aún carecen de acceso a Internet de alta velocidad", agregó.

Malatsi propuso los cambios por primera vez en mayo y recibió críticas de los partidos políticos de oposición y algunos legisladores que decían que estaba yendo demasiado lejos para dar cabida a empresas extranjeras como Starlink.

Pero el 90% de los comentarios públicos sobre los cambios propuestos fueron a favor de la política, mientras que una minoría expresó su preocupación por el posible dominio de operadores grandes o extranjeros.

o

A principios de este año, Sudáfrica rechazó una afirmación de Elon Musk acerca de que su empresa de satélites Starlink no podía operar en el país porque él no es afrodescendiente.

Videos

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Jeannette Jara y José Antonio Kast | Foto: AFP
Elecciones en Chile

Segunda vuelta electoral en Chile: los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara a su próximo presidente

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

