Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

Un fin de semana azotado por la violencia se tomó diferentes ciudades de los Estados Unidos, producto de tiroteos que se presentaron en varios espacios públicos, actos que han dejado varias personas heridas y fallecidas.

Uno de los estados afectados fue Grand Blanc, Michigan, donde un sujeto en la mañana de este domingo ingresó a las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disparó indiscriminadamente frente a quienes estaban en aquel sitio. En un acto en el que perdió la vida una persona y otras 10 resultaron lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el responsable de este acto violento habría sido un sujeto de 40 años, originario de Burton, quien luego de chocar su vehículo contra las instalaciones del templo, abrió fuego contra los que se encontraban presentes en este lugar.

Asimismo, no descartan que el atacante, abatido, haya sido responsable del incendio que también se presentó en este centro religioso, las cuales, después de varias horas de trabajo, lograron ser controladas, según informes.

Este acto violento ha sido repudiado por el mandatario de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, quien se pronunció ante los hechos ocurridos en la iglesia mormona de Michigan, los cuales calificó como "otro ataque selectivo contra cristianos", todo esto luego de que se conocieran las cifras de fallecidos y heridos.

"El sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por aprender. Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Este mismo domingo en horas de la madrugada, una mujer de 33 años perdió la vida y otras resultaron heridas, tras varios disparos ejecutados cerca de la esquina de las calles Bourbon y Canal, de acuerdo con la información compartida por la superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

Por el momento, según las autoridades, se encuentran trabajando para dar con el paradero del responsable de este hecho.

Entre tanto, en un casino de Eagle Pass, Texas, también se vivieron momentos de terror, luego de que un tipo infundiera su arma contra quienes se encontraban compartiendo en aquel lugar, en el que una persona murió y otras más resultaron heridas; no se descartan más víctimas fatales. El responsable, aunque intentó huir, fue capturado por la policía.

Otra de las ciudades afectadas fue Carolina del Norte, donde se presentó un tiroteo, en una zona costera, durante la noche de este sábado, cuando un hombre desde un bote frente al mar comenzó a disparar frente a las personas que se estaban compartiendo, quitándole la vida a tres personas e hiriendo a varias.

Horas más tarde, Nigel Edge, autor intelectual de este hecho, fue capturado por parte de las autoridades municipales de Southport. Asimismo, Todd Coring, jefe de la policía de este lugar, señaló que el ataque por parte de este hombre fue “altamente premeditado”.