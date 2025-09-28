NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Tiroteo

Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

septiembre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Los actos violentos se presentaron en estados como Michigan, Eagle Pass, Nueva Orleans y Carolina del Norte, dejando varias víctimas fatales.

Un fin de semana azotado por la violencia se tomó diferentes ciudades de los Estados Unidos, producto de tiroteos que se presentaron en varios espacios públicos, actos que han dejado varias personas heridas y fallecidas.

Uno de los estados afectados fue Grand Blanc, Michigan, donde un sujeto en la mañana de este domingo ingresó a las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disparó indiscriminadamente frente a quienes estaban en aquel sitio. En un acto en el que perdió la vida una persona y otras 10 resultaron lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el responsable de este acto violento habría sido un sujeto de 40 años, originario de Burton, quien luego de chocar su vehículo contra las instalaciones del templo, abrió fuego contra los que se encontraban presentes en este lugar.

Asimismo, no descartan que el atacante, abatido, haya sido responsable del incendio que también se presentó en este centro religioso, las cuales, después de varias horas de trabajo, lograron ser controladas, según informes.

o

Este acto violento ha sido repudiado por el mandatario de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, quien se pronunció ante los hechos ocurridos en la iglesia mormona de Michigan, los cuales calificó como "otro ataque selectivo contra cristianos", todo esto luego de que se conocieran las cifras de fallecidos y heridos.

"El sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por aprender. Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Este mismo domingo en horas de la madrugada, una mujer de 33 años perdió la vida y otras resultaron heridas, tras varios disparos ejecutados cerca de la esquina de las calles Bourbon y Canal, de acuerdo con la información compartida por la superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

Por el momento, según las autoridades, se encuentran trabajando para dar con el paradero del responsable de este hecho.

Entre tanto, en un casino de Eagle Pass, Texas, también se vivieron momentos de terror, luego de que un tipo infundiera su arma contra quienes se encontraban compartiendo en aquel lugar, en el que una persona murió y otras más resultaron heridas; no se descartan más víctimas fatales. El responsable, aunque intentó huir, fue capturado por la policía.

Otra de las ciudades afectadas fue Carolina del Norte, donde se presentó un tiroteo, en una zona costera, durante la noche de este sábado, cuando un hombre desde un bote frente al mar comenzó a disparar frente a las personas que se estaban compartiendo, quitándole la vida a tres personas e hiriendo a varias.

o

Horas más tarde, Nigel Edge, autor intelectual de este hecho, fue capturado por parte de las autoridades municipales de Southport. Asimismo, Todd Coring, jefe de la policía de este lugar, señaló que el ataque por parte de este hombre fue “altamente premeditado”.

Temas relacionados:

Tiroteo

Violencia

Donald Trump

Autoridades

Tiroteos masivos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Huelga de hambre

Venezolanos cumplen once días de huelga de hambre en La Haya: "Imploramos a la CPI, justicia"

Receta pan de garbanzos | Foto Canva
Ponte al Día

Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Huelga de hambre

Venezolanos cumplen once días de huelga de hambre en La Haya: "Imploramos a la CPI, justicia"

El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025 - AFP
Deportes

No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

Tenista Coco Gauff | Foto: AFP
Tenista

Lágrimas de frustración: la tenista número 3 en el mundo se quebró en llanto en pleno partido del US Open

Shakira | Foto AFP
Shakira

“La educación trae esperanza”: el conmovedor mensaje de Shakira al inaugurar una nueva escuela en Colombia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Eso no fue un grito, fue un rugido": la reacción de Aryna Sabalenka tras pasar a la final impactó al público del Abierto de Estados Unidos

Mario Jardel | Foto: EFE
Brasil

Delantero histórico de Brasil que ganó dos veces la Bota de Oro dio duras revelaciones sobre sus adicciones: “Podría estar muerto”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda