Domingo, 28 de septiembre de 2025
Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Asimismo, el alcalde de la metrópoli, el demócrata Keith Wilson, dijo que "el número de soldados necesarios es nulo, tanto en Portland como en cualquier otra ciudad estadounidense".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de las fuerzas militares en una nueva ciudad, Portland, en el noroeste de Estados Unidos, y "autoriza el uso de la fuerza si es necesario".

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"También autorizo el uso de toda la fuerza, si es necesario", añadió, sin especificar qué significaba "toda la fuerza”.

"A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

o

La decisión ha provocado rechazo en la administración local de Oregon, en cabeza de la gobernadora del estado, Tina Kotek, quien aseguró que Trump está tomando decisiones erradas.

Kotek aseguró haber "dejado en claro (a Trump, ndlr) que Portland y el estado de Oregón creen en el estado de derecho". Y agregó: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades en materia de seguridad pública local".

"No hay ninguna amenaza contra la seguridad nacional en Portland", escribió más temprano Kotek en la red X.

Asimismo, el alcalde de la metrópoli, el demócrata Keith Wilson, dijo que "el número de soldados necesarios es nulo, tanto en Portland como en cualquier otra ciudad estadounidense".

Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Milicianos

Régimen condecora como "Soldadas de la patria" a cinco milicianas tras burla de Trump

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Milicianos

Régimen condecora como "Soldadas de la patria" a cinco milicianas tras burla de Trump

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

¿Qué busca Maduro con los ejercicios de las milicias en Venezuela que provocaron burlas de Trump?

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto de referencia: EFE
Israel

Trump se desmarca de ataque de Israel a Hamás en Catar: "Fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí"

Barco de la Armada venezolana
Despliegue militar

Divulgan primeras imágenes de los ejercicios militares ordenados por Maduro en La Orchila

