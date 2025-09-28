Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de las fuerzas militares en una nueva ciudad, Portland, en el noroeste de Estados Unidos, y "autoriza el uso de la fuerza si es necesario".

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"También autorizo el uso de toda la fuerza, si es necesario", añadió, sin especificar qué significaba "toda la fuerza”.

"A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

VEA TAMBIÉN Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas o

La decisión ha provocado rechazo en la administración local de Oregon, en cabeza de la gobernadora del estado, Tina Kotek, quien aseguró que Trump está tomando decisiones erradas.

Kotek aseguró haber "dejado en claro (a Trump, ndlr) que Portland y el estado de Oregón creen en el estado de derecho". Y agregó: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades en materia de seguridad pública local".

"No hay ninguna amenaza contra la seguridad nacional en Portland", escribió más temprano Kotek en la red X.

Asimismo, el alcalde de la metrópoli, el demócrata Keith Wilson, dijo que "el número de soldados necesarios es nulo, tanto en Portland como en cualquier otra ciudad estadounidense".