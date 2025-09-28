Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a la comunidad internacional a tomar medidas contra Rusia tras masivo ataque aéreo que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario ucraniano solicitó una respuesta contundente a Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20.

El dirigente ucraniano prometió que su país actuará contra la capacidad de Rusia para financiar la guerra y obligará a Moscú a recurrir a la diplomacia.

Asimismo informó que la ofensiva, que se prolongó durante más de 12 horas, afectaron las regiones de Kiev y su periferia, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa.

VEA TAMBIÉN Ucrania acusa a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica o

Rusia lanzó 643 drones y misiles, incluidas bombas planeadoras, sobre el este, el centro y el sur de Ucrania, informó el Estado Mayor ucraniano.

El país afirmó que el objetivo del bombardeo de este domingo fue "empresas del complejo militar-industrial ucraniano".

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, informó que hay cuatro muertos, incluida una menor de 12 años.

Los servicios de emergencia precisaron que el cadáver de la menor fue encontrado en los escombros de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Solomianski, donde también murieron dos personas en un centro de cardiología.

En Kiev y sus alrededores, los bombardeos rusos dejaron al menos 27 heridos, declaró Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar de la región capitalina.

Además, 40 personas resultaron heridas en otras regiones, desde Sumi, en la frontera con Rusia, hasta el sur en Odesa y Zaporiyia, pasando por Cherkasi, en el centro, y Nicolaiev, informaron las autoridades ucranianas.

Los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto, liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están empantanados y Rusia declaró su voluntad de seguir con la invasión que comenzó en febrero de 2022.