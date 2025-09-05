NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Carlos Alcaraz

Finalista del US Open que venció a Djokovic en semifinales considera un “privilegio” la presencia de Trump en la final del torneo

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Carlos Alcaraz/ Donald Trump - Fotos AFP
El mandatario republicano continúa haciendo presencia en importantes eventos deportivos desde su aparición en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras vencer el viernes a Novak Djokovic en semifinales del US Open, el español Carlos Alcaraz consideró que la presencia del presidente estadounidense Donald Trump en la final el domingo es "un privilegio" para este torneo de Grand Slam.

Y es que la Casa Blanca comunicó el mismo viernes que el mandatario republicano asistirá a la final del prestigioso torneo, en la última de una serie de visitas a importantes eventos deportivos como la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

En búsqueda de su segundo título en Nueva York, el español hizo también un reconocimiento a Djokovic en su conferencia de prensa y dijo que ganarle "siempre es especial".

Alcaraz, número 2 del mundo, salió victorioso ante un Djokovic que nuevamente vio frustrada su búsqueda del título número 25 de Grand Slam. El español se enfrentará por el título al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, o al canadiense Felix Auger-Aliassime (27º).

En ese sentido y tras dos derrotas ante Djokovic en la final del torneo olímpico y en los cuartos de final del Abierto de Australia, cuando el serbio terminó el partido con una lesión en la pierna izquierda, Carlos Alcaraz se tomó la revancha en Nueva York.

Ante la mirada del cantante Jon Bon Jovi y el actor Hugh Jackman en semifinales, y a la espera de Trump para la final, , el tenista de 22 años se impuso por 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2.

Será la primera aparición del multimillonario nacido en Nueva York, Trump, en Flushing Meadows desde 2015, cuando el entonces candidato presidencial y su esposa Melania fueron abucheados por la multitud a su llegada.

El último presidente en funciones que asistió al torneo (y el primero en la historia en acudir al Abierto de Estados Unidos) fue el demócrata Bill Clinton, quien vio la final femenina en 2000.

Djokovic, respecto a los próximos movimientos de su carrera, anunció que planea participar a principios de noviembre en el torneo de Atenas, aunque no adelantó otras fechas hasta finales de año.

Alcaraz, por su parte, disfrutó de la "increíble sensación de estar de nuevo en la final" y celebró su victoria con su ya habitual performance de golfista dirigido al público, a la espera de un momento importante.

El gran candidato para avanzar al partido decisivo es el ganador del Abierto de Australia y de Wimbledon y finalista de Roland Garros en 2025. El mejor atleta del deporte blanco según la clasificación ATP está cerca de lograr cuarta final de Grand Slam de la temporada.

Es importante destacar que, desde el inicio de la era profesional en 1968, solo Rod Laver, Roger Federer y Novak Djokovic han logrado esta hazaña.

Para unirse a ellos en los libros de historia, el italiano debe vencer a Auger-Aliassime, quien vuelve a las semifinales del US Open cuatro años después de convertirse en el primer canadiense de la historia del torneo en alcanzar las semifinales en la capital del mundo.

El jugador de Montreal, de 25 años, lidera por dos victorias a una sus enfrentamientos con el número uno del circuito.

Auger-Aliassime, que había sido el número 6 del mundo, ha derrotado a varios rivales de prestigio en el US Open, desde el alemán Alexander Zverev (3º) en tercera ronda hasta el australiano Alex De Minaur (8º) en cuartos.

