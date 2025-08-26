NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz rompió el misterio y reveló la razón por la que llegó calvo al US Open para sorpresa de todos

agosto 26, 2025
Por: Saúl Montes
El deportista de 22 años sorprendió a sus seguidores al presentarse en el último Grand Slam del año con un corte de pelo militar.

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking masculino, llegó al US Open con un radical cambio de look que causó sensación en su debut ante el estadounidense Reilly Opelka en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que el deportista de 22 años sorprendió a sus seguidores al presentarse en el último Grand Slam del año con su corte de pelo militar, completamente calvo, que lo alejó de su tradicional estilo.

Ante el revuelo que causó su nueva apariencia, Alcaraz explicó que fue producto de un malentendido con su hermano, que ejercía de peluquero.

"Sentía que tenía el pelo muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano (Álvaro) tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó. La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo", narró en su conferencia de prensa.

Durante la noche del 25 de agosto, Alcaraz se enfrentó a Opelka en un partido que ganó en tres sets: 6-4, 7-5 y 6-4. En su charla con los periodistas, el español bromeó con su nuevo corte de cabello al que acreditó su rotundo triunfo.

"Para ser sincero, no está tan mal (...) Creo que hoy me hizo ser más rápido", comentó. "Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como este es Nueva York".

El cambio de apariencia de Alcaraz había calado en las redes sociales antes de su salto a la cancha, gracias a la reacción de sorpresa del tenista estadounidense Frances Tiafoe, quien los vio llegar renovado al US Open.

"Es horrible (...) No sé quién le dijo que está bien, que hiciera eso, pero es terrible", dijo después a la prensa Tiafoe, cercano amigo del español. "Vi el vídeo y Tiafoe está mintiendo", le respondió Alcaraz. "Sé que le gusta el corte, me lo dijo".

"A algunas personas les gusta, a otras no. Para ser sincero, me divierte la reacción de la gente", concluyó el español.

Nueva York es sede de la versión número 145 del US Open, último Grand Slam del año, que se celebra desde el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre del 2025.

