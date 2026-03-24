Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana sufrió un accidente este domingo 23 de marzo que dejó 70 muertos y 57 heridos. La aeronave despegó en horas de la mañana desde Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, llevando a bordo a 128 personas, en su mayoría soldados.

El subteniente Juan David Díaz Muñoz, uno de los sobrevivientes, relató desde el hospital en diálogo con Noticias RCN los momentos de angustia: "Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, están para afrontar las cosas".

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Díaz narró cómo, junto a sus compañeros, intentaron rescatar heridos entre los escombros, incluso mientras se extendían las llamas. "Sin ellos no hubiera salido la gran totalidad de los afectados, de los heridos", añadió Díaz, agradeciendo también la ayuda desinteresada de los residentes locales.

La comunidad local desempeñó un papel fundamental en el rescate. Decenas de civiles formaron cadenas humanas para transportar agua de ríos y lagunas cercanas con el fin de apagar las llamas.

Habitantes de la región prestaron sus motocicletas para trasladar a los sobrevivientes, muchos con quemaduras graves, mientras el hospital de Puerto Leguízamo colapsaba ante la llegada masiva de heridos.

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el accidente estuviera relacionado con un ataque. El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda, afirmó: "Al momento no tenemos información o indicios de que se hubiera tratado un atentado por parte de algún grupo armado ilegal. Le hemos solicitado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos su acompañamiento para la validación de esta investigación, de manera que esta se conduzca de una manera ágil, transparente y veraz".

Este incidente se suma a una serie de tragedias aéreas que han afectado a Colombia en los últimos cuatro años, particularmente de aeronaves militares.

Entre 2023 y 2024 se registraron seis accidentes de helicópteros y aviones militares con múltiples víctimas fatales, en un contexto marcado por denuncias sobre falta de mantenimiento, obsolescencia de equipos, escasez de repuestos y reducción del presupuesto operativo. Expertos afirman que al menos el 60% de la flota tiene limitaciones operativas.

El presidente Gustavo Petro generó controversia al culpar a gobiernos anteriores, afirmando que recibieron "chatarra" de Estados Unidos.

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El expresidente Iván Duque le respondió: "Gustavo, cálmese, respire e infórmese. El avión fue donado por los Estados Unidos, como muchos otros, producto de una cooperación histórica que usted puso en riesgo. Deje su mediocridad y filese con las víctimas".

Juan Manuel Jiménez, piloto y mecánico de aviaciones retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, señaló en NTN24 que estos aviones "están preparados para desarrollar operaciones en ecosistemas hostiles" y que considera que técnicos y pilotos son "muy capacitados, son personas muy profesionales".

Jiménez indicó que la investigación determinará las causas del accidente, mencionando como hipótesis posibles fallas múltiples en los motores.