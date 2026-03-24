Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

El general en uso de buen retiro, Guillermo León León, excomandante de La Fuerza Aeroespacial Colombiana y actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), explicó en La Mañana de NTN24 las características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo el lunes.

"Los Hércules son unos aviones que fueron diseñados precisamente para cumplir misiones de carácter militar, por sus características operan en áreas no preparadas, en campos pequeños, cortos, en áreas que son propias de las operaciones militares, con enormes garantías, que son cuatro motores con una gran versatilidad", expuso León.

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La aeronave que se precipitó a tierra el lunes, de acuerdo con el oficial en retiro, fue adquirido en 2018, aunque fue fabricado en 1983 y salió al servicio "una vez se le cumplieron los mantenimientos y acondicionamientos" entre 2020 y 2021.

"Estos aviones que salieron al mercado en los años 50 del siglo pasado se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Nosotros en la Fuerza Aérea los adquirimos en el año de 1968 y de los modelos A y B que tuvimos inicialmente fuimos pasando hasta los modelos H, que son los que hoy están en servicio en la Fuerza Aeroespacial Colombiana", contó León sobre los Hércules.

El oficial en retiro, cabe resaltar, precisó también en NTN24 que se trata de aeronaves que cumplen con "todos los procesos y protocolos para estar en condición de vuelo".

Este martes, el Ejército Nacional de Colombia confirmó desde la sala de crisis instalada en Putumayo que ya fueron encontrados los cuerpos desaparecidos en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo y la cifra de fallecidos ascendió a 70.