NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

enero 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Foto de referencia de visas (Canva)
Foto de referencia de visas (Canva)
El incremento servirá de garantía para que aquellos solicitantes de visa no terminen residiendo de manera irregular en Estados Unidos.

En medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que ha incluido un despliegue policial en varios estados de la Unión Americana, en los últimos días se conoció que las visas para turistas tendrán un radical cambio en sus costos para algunos países.

En los últimos días, la administración de Donald Trump hizo oficial el incremento de las visas para ciertos países, medida que entrará en vigor este miércoles para la mayoría de ellos.

Se trata de una especie de fianza que tendrán que pagar los solicitantes de visa de turismo de una veintena de países a partir de este 21 de enero.

o

La medida, que ya entró en vigor en otros países como Gambia, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe, también se implementará en una veintena de lugares, según indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así las cosas, los países, en su mayoría asiáticos y africanos, tendrán que pagar una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares, además del precio regular de la visa a partir de este miércoles.

Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000. El monto se determina durante la entrevista para la visa”, informó el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado anunció, además, que aquellas personas a quienes se les otorgue visa con fianza podrán ingresar a territorio estadounidense únicamente por las siguientes terminales aéreas:

o
  • Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) (20 de agosto de 2025)
  • Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) (20 de agosto de 2025)
  • Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD) (20 de agosto de 2025)
  • Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) (1 de enero de 2026)
  • Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) (1 de enero de 2026)
  • Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago (ORD) (1 de enero de 2026)
  • Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) (1 de enero de 2026)
  • Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) (1 de enero de 2026)
  • Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal (YUL) (1 de enero de 2026)

Estos son los países que tendrán que pagar dicho monto a partir de este miércoles:

  • Argelia (21 de enero de 2026)
  • Angola (21 de enero de 2026)
  • Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)
  • Bangladesh (21 de enero de 2026)
  • Benín (21 de enero de 2026)
  • Burundi (21 de enero de 2026)
  • Cabo Verde (21 de enero de 2026)
  • Costa de Marfil (21 de enero de 2026)
  • Cuba (21 de enero de 2026)
  • Yibuti (21 de enero de 2026)
  • Dominica (21 de enero de 2026)
  • Fiyi (21 de enero de 2026)
  • Gabón (21 de enero de 2026)
  • Kirguistán (21 de enero de 2026)
  • Nepal (21 de enero de 2026)
  • Nigeria (21 de enero de 2026)
  • Senegal (21 de enero de 2026)
  • Tayikistán (21 de enero de 2026)
  • Togo (21 de enero de 2026)
  • Tonga (21 de enero de 2026)
  • Tuvalu (21 de enero de 2026)
  • Uganda (21 de enero de 2026)
  • Vanuatu (21 de enero de 2026)
  • Venezuela (21 de enero de 2026)
  • Zimbabue (21 de enero de 2026)

Las fianzas serán devueltas una vez los viajeros cumplan con lo establecido en la visa de turismo, es decir, no superar los 90 días y tampoco trabajar allí.

Temas relacionados:

visas

Departamento de Estado de Estados Unidos

Donald Trump

Política Migratoria

Visado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Alianza militar

¿De qué se trata la operación contra el narcotráfico de EE. UU. en Ecuador?

Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump asegura que el filtrador sobre el operativo contra el régimen de Venezuela ha sido identificado y está en la cárcel: "puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Alianza militar

¿De qué se trata la operación contra el narcotráfico de EE. UU. en Ecuador?

Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump asegura que el filtrador sobre el operativo contra el régimen de Venezuela ha sido identificado y está en la cárcel: "puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”

Incendios forestales en la Patagonia argentina | Foto: AFP
Argentina

Los incendios forestales que azotan a la Patagonia ya han arrasado con más de 15.000 hectáreas

Christopher Landau - Foto EFE
Cae el régimen de Maduro

Subsecretario de Estado de Estados Unidos celebra "un nuevo amanecer para Venezuela": "El tirano se ha ido"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre