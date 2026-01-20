Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

En medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que ha incluido un despliegue policial en varios estados de la Unión Americana, en los últimos días se conoció que las visas para turistas tendrán un radical cambio en sus costos para algunos países.

En los últimos días, la administración de Donald Trump hizo oficial el incremento de las visas para ciertos países, medida que entrará en vigor este miércoles para la mayoría de ellos.

Se trata de una especie de fianza que tendrán que pagar los solicitantes de visa de turismo de una veintena de países a partir de este 21 de enero.

La medida, que ya entró en vigor en otros países como Gambia, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe, también se implementará en una veintena de lugares, según indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así las cosas, los países, en su mayoría asiáticos y africanos, tendrán que pagar una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares, además del precio regular de la visa a partir de este miércoles.

“Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000. El monto se determina durante la entrevista para la visa”, informó el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado anunció, además, que aquellas personas a quienes se les otorgue visa con fianza podrán ingresar a territorio estadounidense únicamente por las siguientes terminales aéreas:

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) (20 de agosto de 2025)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) (20 de agosto de 2025)

Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD) (20 de agosto de 2025)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) (1 de enero de 2026)

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) (1 de enero de 2026)

Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago (ORD) (1 de enero de 2026)

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) (1 de enero de 2026)

Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) (1 de enero de 2026)

Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal (YUL) (1 de enero de 2026)



Estos son los países que tendrán que pagar dicho monto a partir de este miércoles:

Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladesh (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Kirguistán (21 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Senegal (21 de enero de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

Zimbabue (21 de enero de 2026)

Las fianzas serán devueltas una vez los viajeros cumplan con lo establecido en la visa de turismo, es decir, no superar los 90 días y tampoco trabajar allí.