Lunes, 25 de agosto de 2025
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, dio detalles del reforzamiento de la lucha antidrogas en el Caribe.

Aumenta la presión internacional sobre las organizaciones del narcotráfico que, como el Cartel de los Soles, operan en el mar Caribe.

En las últimas horas, Francia anunció un refuerzo del despliegue antidrogas en sus islas en las Antillas, con especial atención en el archipiélago de Guadalupe, territorio de ultramar que se ha convertido en uno de los puentes de los envíos de los narcos hacia Estados Unidos y Europa.

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, aseguró que el plan incluye la asignación de 13 investigadores adicionales para la Oficina Antinarcóticos, un laboratorio de análisis balístico, 12 escuadrones móviles de gendarmería, dos brigadas náuticas, así como radares de vigilancia en los canales y drones de largo alcance para realizar las interceptaciones y controlar los más de 700 kilómetros de costa.

o

Retailleau se encuentra de visita por estos días en Martinica y Guadalupe, donde ha sostenido reuniones con los responsables de los cuerpos de seguridad para afinar y evaluar las estrategias.

Aquí, la República está vigilante día y noche. En Martinica, en el Centro de Operaciones del Ejército, elogié la vigilancia 24/7 de nuestros soldados y la estrecha coordinación con la Gendarmería, la Policía y la Aduana”, dijo el jefe de la cartera.

Inteligencia compartida, decisiones en tiempo real, apoyo marítimo, aéreo y terrestre: este es el corazón del Escudo de las Antillas. Los radares costeros y los drones de largo alcance fortalecen la lucha contra el tráfico al permitir una detección temprana y una interceptación más rápida. Impunidad cero para los sembradores de muerte”, agregó.

o

El anuncio del alto funcionario del gobierno de Emmanuel Macron fue respaldado por su compañero de gabinete, Manuel Valls, ministro de Territorios de Ultramar, quien reafirmó que “estos importantes medios envían un mensaje claro a los traficantes, descubrirán que tienen frente a ellos a un Estado que nunca retrocede ante la violencia”.

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Francia

Emmanuel Macron

Ministro del Interior

