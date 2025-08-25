NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Desfile Fuerza Armada de Venezuela / Foto: AFP
Muchos usuarios hicieron referencia a todas las veces que Maduro a sacado a desfilar los equipos de la Fuerza Armada Nacional, mientras que otros dudan de la operatividad de los mismos.

Este fin de semana, usuarios de redes sociales mencionaron el despliegue de tanques de guerra sobre grúas en Valencia, estado Carabobo, que gobierna en chavista Rafael Lacava.

o

El hecho ocurre mientras se desarrollaba el alistamiento convocado por Maduro a las "Milicias bolivarianas" y en medio de tensiones con Estados Unidos, que envió tropas al Caribe para "combatir" al Cartel de los Soles, del que responsabiliza al régimen chavista.

"Este sábado, en Valencia, las Fuerzas Armadas de Venezuela movilizaron tanques en respuesta al despliegue militar de EEUU en el Caribe", publicó con un video la cuenta Polianalítica y replicado por otros portales regionales.

"Esos catanares ni echándoles aceite 3 en 1 aguantan la pela de una guerra de 3 meses.. las guerras ahora se ganan y se libran por aire y no tanto por tierra.."; "¿No que era un pote de humo? ¿Entonces para que mueven tropas?"; "Eso es pura chatarra", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

o

En el último acto público de Maduro, afirmó que el despliegue de Estados Unidos es una amenaza que intenta hacer contra Venezuela para “un cambio de régimen” y un “zarpazo terrorista es inmoral, criminal e ilegal”.

"Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe, porque quien agrede a uno en América Latina agrede a todos, quien amenaza a uno amenaza a todos los países", añadió.

El despliegue militar es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cartel de los Soles, designado recientemente como grupo terrorista, y cuya jefatura fue atribuida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

o

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

