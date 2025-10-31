NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
FBI

Frustran presunto ataque terrorista en Estados Unidos, según jefe del FBI

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Kash Patel, director del FBI (EFE)
"Pronto habrá más detalles. Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que velan por nuestra seguridad", dijo el director del FBI.

Este viernes el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, dijo que la agencia había frustrado un "potencial ataque terrorista" planeado en el estado norteño de Michigan durante el fin de semana de Halloween.

"Esta mañana el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que supuestamente estaban planeando un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", dijo Patel en una publicación en X.

El director del organismo federal, además, dijo que más adelante se darían a conocer más detalles sobre el presunto complot.

"Pronto habrá más detalles. Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria", señaló.

Por su parte, una publicación en Facebook, el Departamento de Policía de Dearborn, una ciudad al oeste de Detroit, dijo que el FBI había realizado operativos en Dearborn la madrugada del viernes.

"Queremos asegurar a nuestros residentes que en este momento no existe ninguna amenaza para la comunidad", decía el comunicado.

