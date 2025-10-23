Entrenador de la NBA y reconocido jugador fueron arrestados por el FBI en medio de investigación sobre apuestas ilegales

En las últimas horas autoridades de Estados Unidos arrestaron al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, en relación con una investigación sobre juegos de azar ilegales.

Según la cadena ABC News, citando fuentes policiales, el arresto de Billups, de 49 años, estaba relacionado con una operación ilegal de póquer vinculada a la mafia.

Por su parte, el exjugador de los Charlotte Hornets Rozier fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, dijo la cadena de televisión.

CBS News dijo que el director del FBI, Kash Patel, tenía previsto hacer un anuncio sobre los arrestos en Nueva York a las 10:00 am (1400 GMT).

Billups, ex jugador estrella de los Detroit Pistons, se retiró de la liga en 2014 y ha sido el entrenador de los Trailblazers durante cinco años.

Asimismo, medios locales señalaron que el entrenador Billups haría una primera aparición ante el tribunal en Oregon más tarde el jueves.

Rozier, de 31 años, ha estado en la NBA durante 11 años y fue la 16ª selección general de los Boston Celtics en el draft de 2015.

No jugó en el partido inaugural de la temporada de la NBA del Heat el miércoles.

Este no es el primer caso de medidas contundentes por cuenta de las apuestas, pues en 2024 Jontay Porter de los Toronto Raptors, fue expulsado de la liga de por vida por su papel en un escándalo de apuestas.