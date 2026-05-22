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Viernes, 22 de mayo de 2026
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México y la Unión Europea reducen aranceles frente a amenaza proteccionista de Trump

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
El acuerdo permite el libre intercambio de numerosos productos agroalimentarios, en un momento en que ambos actores intentan reducir su dependencia del mercado norteamericano.

México suscribirá este viernes una modernización de su acuerdo comercial con la Unión Europea que reduce aranceles con el fin de diversificar sus economías y sortear la política proteccionista del presidente Donald Trump.

La actualización de este acuerdo coincide de hecho con las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión de su tratado de libre comercio, vital para su economía.

La UE es el tercer mayor socio comercial de México, aunque muy por debajo de Estados Unidos y China.

El comercio bilateral con la UE cerró en 94.598 millones de dólares el año pasado, casi ocho veces menos que con Estados Unidos.

"Es muy importante avanzar en la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, fundamental, pero también estamos abriendo otros horizontes", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hace 10 días.

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Sheinbaum y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán en Ciudad de México la actualización del tratado bilateral, vigente desde el año 2000.

El acuerdo permite el libre intercambio de numerosos productos agroalimentarios, en un momento en que ambos actores intentan reducir su dependencia del mercado norteamericano.

"Con este acuerdo vamos a poder eliminar las barreras que quedan todavía para el comercio y la inversión, incluyendo materias primas, agricultura y servicios", dijo el jueves la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en la capital mexicana.

Los cambios fortalecerán cadenas de suministro y abrirán nuevas oportunidades para que "ambas economías compitan globalmente", señaló la responsable. "Nuestro comercio ha crecido 75% en la última década".

La firma se realizará en el marco de la VIII cumbre entre México y la UE con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El texto facilita también el comercio de autopartes, un sector especialmente afectado por los aranceles de Trump.

"México quiere reducir su dependencia de su vecino del norte, pero también de las cadenas de suministro asiáticas o, mejor dicho, chinas, y en Europa perseguimos los mismos objetivos", dijo la semana pasada un funcionario de la UE bajo condición de anonimato a la AFP.

El bloque alcanzó el miércoles un compromiso provisional para aplicar el acuerdo comercial firmado el año pasado con Estados Unidos que fija los aranceles sobre la mayoría de los productos europeos en 15%.

La menor tasa de impuestos aduaneros que paga México a su vecino y el modernizado tratado con la UE impulsarán las inversiones europeas, adelantó Sergio Contreras, presidente del Consejo empresarial mexicano de Comercio Exterior.

México será "el punto de unión, la plataforma para que (...) confluyan" la Unión Europea y Norteamérica, explicó.

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