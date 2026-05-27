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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Ucrania

Presidente de Ucrania solicitó municiones de defensa aérea a Trump frente a la escalada de ataques con Rusia

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski | Foto EFE
Volodímir Zelenski | Foto EFE
Ucrania depende casi por completo de sus aliados occidentales para la defensa aérea contra los misiles rusos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Estados Unidos más munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot con el fin de contrarrestar los misiles balísticos rusos, según un documento visto por la AFP el miércoles.

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Pionera en un sistema de intercepción de drones, Ucrania depende casi por completo de sus aliados occidentales para la defensa aérea contra los misiles rusos.

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio agravó la escasez de municiones de defensa antiaérea dado que los aliados de Estados Unidos en la región los usaron en grandes cantidades para hacer frente a los ataques iraníes.

En una carta fechada el 26 de mayo y dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Zelenski pide ayuda para "asegurar esta herramienta vital de protección contra el terror ruso", en especial los misiles Patriot.

En declaraciones a la AFP, un alto cargo de la presidencia ucraniana admitió que encontrar munición para los sistemas de defensa antiaérea era "complicado".

"Es simplemente difícil encontrar misiles ahora mismo, cuando hay tantos otros pedidos en el Golfo y en otros lugares similares", afirmó la fuente.

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La petición llega apenas unos días después de uno de los peores ataques combinados con misiles y drones lanzados contra Kiev desde que Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años.

Hasta el momento, el conflicto militar ha dejado más de 60.000 bajas civiles desde 2022, de acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, y se ha convertido en el más mortífero en Europa desde la segunda guerra mundial.

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