Sismo en Colombia
Fuerte temblor con epicentro en Santander sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles
Las autoridades, cabe resaltar, no informaron inmediatamente sobre heridos o afectaciones en las zonas principales.
Un fuerte sismo se sintió en Colombia durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre a las 3:27 hora local.
Según reportes del Servicio Geológico Geológico Colombiano (SGC) el epicentro del movimiento telúrico fue en Los Santos, Santander.
La magnitud fue de 5.8 y tuvo una profundidad de 150km, de acuerdo con el primer reporte del instituto, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, encargado de realizar el estudio de los recursos naturales y los riesgos de origen geológico.
