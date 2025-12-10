Fuerte temblor con epicentro en Santander sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles

Un fuerte sismo se sintió en Colombia durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre a las 3:27 hora local.

Según reportes del Servicio Geológico Geológico Colombiano (SGC) el epicentro del movimiento telúrico fue en Los Santos, Santander.

La magnitud fue de 5.8 y tuvo una profundidad de 150km, de acuerdo con el primer reporte del instituto, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, encargado de realizar el estudio de los recursos naturales y los riesgos de origen geológico.

Las autoridades, cabe resaltar, no informaron inmediatamente sobre heridos o afectaciones en las zonas principales.