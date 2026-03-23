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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Putumayo

Fuerza Aérea de Colombia precisa que en el avión que se accidentó en Putumayo viajaban 125 personas: confirman cifra de muertos y decenas de heridos han sido rescatados

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, ofreció detalles del suceso.

Este lunes en horas de la tarde se dieron a conocer los primeros datos del grave accidente de un avión militar en el departamento de Putumayo, Colombia.

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A través de un video, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, precisó que la aeronave tenía "125 ocupantes: 114 pasajeros, 11 tripulantes".

"Quiero informarle a la opinión pública que lamentablemente tuvimos un accidente aéreo a las 09:50 a.m. (hora Colombia) en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue un Hércules C-130, matrícula 10-16", mencionó Silva.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en al menos 34 los muertos y 73 los heridos.

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"El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades" para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Puerto Leguízamo es un municipio ubicado en el extremo suroriental del departamento del Putumayo, Colombia, en el corazón de la Amazonía.

Es el municipio más grande del departamento, funcionando como zona fronteriza con Perú y Ecuador, y se encuentra a orillas del río Putumayo.

En los últimos 10 años, Colombia ha registrado al menos 43 accidentes aéreos en la Fuerza Pública.

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