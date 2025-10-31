NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En una macrooperación policial en Río de Janeiro, se descubrieron fusiles relacionados con las Fuerzas Armadas de varios países, incluyendo Venezuela.

En una sorprendente revelación durante una macrooperación policial llevada a cabo en las famosas favelas de Penha y Alemao, en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas han confirmado el hallazgo de dos fusiles en manos de las bandas narco-criminales, conocidas localmente como el ‘Comando Vermelho’.

Estos grupos delictivos han sido el blanco de intensos operativos policiales debido a su creciente influencia y poder armamentístico.

Una de las más llamativas revelaciones de esta operación es la procedencia de algunos de los armamentos incautados.

Entre ellos, se encontraron fusiles marcados con contraseñas que pertenecen a las Fuerzas Armadas de distintos países de Latinoamérica. Particularmente destacable es el hallazgo de al menos dos fusiles que, según ha sido confirmado por las Fuerzas Armadas brasileñas, pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

Además de los aparatos venezolanos, el arsenal recogido incluía un fusil perteneciente a las Fuerzas Armadas argentinas y un G3, fusil convencional que ha servido a las Fuerzas Armadas de Perú.

o

Este martes, las autoridades brasileñas realizaron un masivo despliegue en Río de Janeiro que dejó un saldo de más de 100 personas muertas.

Este es el operativo policial más letal que se ha hecho en Río de Janeiro contra el crimen organizado que azota a la ciudad.

Las autoridades informaron que unos 2.500 agentes de Policía fuertemente armados se adentraron en dos zonas al norte de la ciudad, en donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

Los uniformados participan de este "Operativo Contención" para combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, el ‘Comando Vermelho’.

El gobierno estatal explicó que en medio del operativo los delincuentes, en represalia, usaron drones para atacar a los policías.
“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, añadió el gobierno.

Por su parte, Castro aseguró que: “Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Brasil

Río de Janeiro

Armas

Venezuela

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Foto de referencia (Canva)
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Donald Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Donald Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Criaturas en el océano | Foto Canva
Océano Pacífico

El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Huesos fósiles del Huayracursor jaguensis hallado en Sudamérica - Foto AFP
Dinosaurios

El esqueleto casi completo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo es hallado en una ciudad sudamericana

Alineación cósmica | Foto Canva
Luna

Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

Rehenes israelíes secuestrados por Hamás - Foto AFP
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos afirma que rehenes de Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda