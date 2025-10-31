Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

En una sorprendente revelación durante una macrooperación policial llevada a cabo en las famosas favelas de Penha y Alemao, en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas han confirmado el hallazgo de dos fusiles en manos de las bandas narco-criminales, conocidas localmente como el ‘Comando Vermelho’.

Estos grupos delictivos han sido el blanco de intensos operativos policiales debido a su creciente influencia y poder armamentístico.

Una de las más llamativas revelaciones de esta operación es la procedencia de algunos de los armamentos incautados.

Entre ellos, se encontraron fusiles marcados con contraseñas que pertenecen a las Fuerzas Armadas de distintos países de Latinoamérica. Particularmente destacable es el hallazgo de al menos dos fusiles que, según ha sido confirmado por las Fuerzas Armadas brasileñas, pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

Además de los aparatos venezolanos, el arsenal recogido incluía un fusil perteneciente a las Fuerzas Armadas argentinas y un G3, fusil convencional que ha servido a las Fuerzas Armadas de Perú.

Este martes, las autoridades brasileñas realizaron un masivo despliegue en Río de Janeiro que dejó un saldo de más de 100 personas muertas.

Este es el operativo policial más letal que se ha hecho en Río de Janeiro contra el crimen organizado que azota a la ciudad.

Las autoridades informaron que unos 2.500 agentes de Policía fuertemente armados se adentraron en dos zonas al norte de la ciudad, en donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

Los uniformados participan de este "Operativo Contención" para combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, el ‘Comando Vermelho’.

El gobierno estatal explicó que en medio del operativo los delincuentes, en represalia, usaron drones para atacar a los policías.

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, añadió el gobierno.

Por su parte, Castro aseguró que: “Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.