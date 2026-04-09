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Jueves, 09 de abril de 2026
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Mundial 2026

Futbolista referente de selección que se quedó al borde del Mundial responde a rumores que apuntaban a que los jugadores querían una prima por clasificar

abril 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Venezuela vs. Italia (Amistoso 2024) - Foto EFE
Venezuela vs. Italia (Amistoso 2024) - Foto EFE
La expectativa global estaba centrada en la clasificación de la selección a la máxima cita, pero una nueva derrota los dejó sin el cupo.

Un futbolista referente en su selección, que se quedó al borde de la Copa Mundial de la FIFA 2026, respondió este jueves a las afirmaciones que apuntaban a que los jugadores del equipo pretendían recibir un pago adicional por clasificar al torneo.

Se trata del arquero y capitán de la selección de Italia, Gianluigi Donnarumma, quien aseguró sentirse dolido tras las declaraciones sobre la prima en caso de obtener el cupo, que perdieron la semana pasada por penaltis frente a Bosnia y Herzegovina.

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Italia, cuatro veces campeona del mundo, se quedó fuera de la fase final de la máxima cita por tercera vez consecutiva tras perder por 4-1 desde los doce pasos en el partido definitivo de su llave en el repechaje mundialista.

"Como capitán, nunca fui a pedirle ni un solo euro a la selección italiana", declaró Donnarumma a Sky Sports Italia. "Lo que hace la selección, como siempre, en todas las competiciones, es hacer un regalo a los jugadores que se clasifican para un torneo", señaló.

Eso era todo, pero nadie pidió nada a la federación; nuestra recompensa era poder ir al Mundial

El fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá provocó la dimisión del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina.

La derrota significó también la renuncia del exguardameta e ídolo del equipo Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo y del seleccionador Gennaro Gattuso.

"Tenemos que empezar de cero, seguir adelante", expresó Donnarumma, de 27 años. "Tenemos que recuperarnos; quedan cuatro años hasta el próximo Mundial y, mientras tanto, hay competiciones importantes como la Eurocopa y la Liga de Naciones", agregó.

La 'Azurra' ha sido centro de críticas en los últimos doce años al quedarse en la fase de repesca por el Mundial. Para Rusia 2018 fue eliminada por Suecia y para Catar 2022 por Macedonia del Norte.

Con la ampliación de 3 plazas (de 13 a 16) que otorgó la UEFA para el Mundial 2026 —debido a la histórica participación de 48 selecciones para esta edición—, se esperaba que Italia lograse regresar al torneo, pero la caída contra Bosnia y Herzegovina representó una nueva decepción para los italianos.

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"Antes de pensar en el Mundial, tenemos que centrarnos en estos grandes torneos que hay entre medias y tenemos que volver a empezar con fuerza desde ya", concluyó el célebre arquero del Manchester City.

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