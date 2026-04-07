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Mundial 2026

Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles

abril 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Los futbolistas se lesionaron con sus respectivos clubes luego de la reciente ventana de partidos FIFA.

En las últimas horas se conocieron los casos aislados de dos futbolistas clave en sus selecciones que se perderán la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

El primero de ellos fue el extremo Gustav Lundgren, quien la semana pasada tuvo una participación clave en el gol definitivo con el que Suecia venció a Polonia 3 a 2 en el repechaje mundialista y logró su cupo a la máxima cita.

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El futbolista de 30 años se rompió el lunes el tendón de Aquiles mientras calentaba para su primer partido de liga sueca de la temporada con su equipo, el GAIS Gotemburgo.

Lundgren, cuya incursión por la derecha y hacia el área facilitó a Viktor Gyokeres el tanto de la reciente victoria de Suecia al 88', deberá enfrentarse ahora a una operación y a la posterior rehabilitación, en lugar de a los partidos de la fase de grupos del Mundial contra Túnez, Países Bajos y Japón.

"Estoy un poco en estado de shock. Aún no he entendido realmente qué ha pasado ni qué significa", dijo Lundgren a los medios al salir del estadio con muletas. "Todo apunta a que el tendón de Aquiles se ha roto. Será una baja bastante larga; esta temporada está más o menos acabada", indicó.

"No era algo que diera por sentado (formar parte de la selección para el Mundial), pero es triste no darme cuenta de la oportunidad de estar allí y tener esa posibilidad. Probablemente me llevará unos días asimilar lo que ha pasado", agregó.

¿Cuál es el otro atacante que se perderá el Mundial por lesión de Aquiles?

El delantero Patrick Agyemang de la selección de Estados Unidos también sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que le impedirá participar en el Mundial, según informó el martes su club, el Derby County inglés.

Agyemang, de 25 años, se lesionó en la primera parte del partido en el que el Derby derrotó 2 a 0 al Stoke City en la Championship inglesa el lunes y tuvo que ser retirado del campo en camilla.

"Como consecuencia de esta lesión, Patrick se perderá, lamentablemente, la Copa Mundial de la FIFA. En este momento sería erróneo establecer un plazo para su recuperación", señaló el club en un comunicado.

Agyemang ha marcado seis goles en 14 partidos internacionales desde que debutó con la selección de Estados Unidos el año pasado y jugó los dos amistosos del equipo durante la ventana FIFA de marzo.

Estados Unidos, que es coanfitrión el torneo junto con Canadá y México, se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en el Grupo D.

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El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, así como Graham Potter (DT de Suecia) y el resto de los entrenadores de las selecciones participantes en el Mundial deben dar a conocer la lista de convocados antes del 30 de mayo.

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